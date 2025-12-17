부산교육청, ‘영유아학교 선도사업 성과공유회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유보통합 운영 성과 공유… 현장 우수사례로 영유아 교육·보육 발전 방향 모색

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 18일 오후 부산진구 양정동 교육연구정보원 강당에서 '영유아학교 선도사업 성과공유회'를 개최한다.

이번 성과공유회에는 교육청과 지자체 담당자, 유치원·어린이집 교(직)원 등 200여명이 참석해 영유아학교 선도사업의 운영 성과를 공유하고, 현장 중심의 우수사례를 통해 영유아 교육·보육의 발전 방향을 함께 모색할 예정이다.

행사는 영유아학교 선도사업 운영 성과 보고를 시작으로, 부산대학교 유아교육과 임부연 교수가 '정부책임형 유보통합에 기반한 영유아교육의 방향'을 주제로 특별강연을 진행한다. 이어 영유아학교 선도기관인 큰별유치원과 한아름어린이집, 맞춤형 돌봄 거점기관인 조은어린이집의 사례 발표가 이어진다.

각 기관은 현장에서의 실천 경험과 운영 성과를 공유하며, 영유아 발달 지원을 위한 다양한 운영 모델과 적용 사례를 소개할 계획이다.





김석준 부산시교육감은 "이번 성과공유회는 유보통합 선도사업의 운영 성과를 되짚고, 유보통합의 질적 성장 방향을 함께 고민하는 뜻깊은 자리"라며 "영유아학교 선도사업을 지속적으로 운영해 영유아의 건강한 성장을 위한 양질의 교육·보육 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

