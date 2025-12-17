[특징주]"탈모는 생존의 문제"…탈모 테마주 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일 탈모 테마주가 강세다. 이재명 대통령이 탈모 치료제에 대한 건강보험 급여 적용 검토를 지시하면서다.

이날 오전 9시35분 기준 메타랩스는 전 거래일 대비 464원(29.72%) 오른 2025원에 거래되고 있다.

이 외에도 탈모 테마주로 분류되는 TS트릴리온(29.77%), 위더스제약(21.51%), 이노진(12.38%), 프롬바이오(8.21%) 등이 강세다.

이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

AD

전날 이 대통령은 보건복지부·질병관리청·식품의약품안전처 대상 업무보고에서 "탈모도 병이 아니냐. 젊은 세대가 (탈모약) 많이 쓴다고 한다는데 (급여 적용을) 검토해봤느냐"며 "옛날에는 (탈모를) 미용으로 봤지만 요즘은 생존의 문제다. 건강보험 급여 지정하면 약가가 내려가지 않느냐"고 말했다.

이 대통령은 과거 20대 대통령 선거에서 탈모 치료제 건강보험 공약을 내놓은 바 있다. 당시에도 TS트릴리온 등 탈모 관련 테마주 주가가 상승세를 보였다.





AD

다만, 이 대통령의 이번 지시는 탈모샴푸가 아닌 탈모치료제 관한 급여 적용 검토다. 또 일부 제약회사는 임상 단계에 머물러 있어 투자에 주의가 필요하다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>