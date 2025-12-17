원자력연 "반려묘 갑상선기능항진증 진단제 임상 착수"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국원자력연구원(원자력연)은 반려묘 갑상선기능항진증 진단제 '테크네키티' 주사액의 임상시험에 착수했다고 17일 밝혔다.

테크네키티는 지난해 '싸이로키티 주사액(I-131)'에 이어 국내에선 두 번째로 동물용 방사성의약품 임상 승인을 받았다.

원자력연이 고양이 갑상선기능항진증 진단제 '테크네키티'를 개발해 임상 시험을 시작했다. 한국원자력연구원 제공

고양이 갑상선기능항진증은 노령 고양이(10세 이상)의 10%가량이 겪는 대표적인 호르몬 질환 중 하나다. 방치하면 심혈과 장애 등을 유발할 수 있어 조기진단 및 치료가 필수적이다.

발병 여부를 확인하기 위해 그간에는 혈액검사와 초음파 검사가 주로 활용됐다. 하지만 초기에는 혈액 수치가 정상으로 나타나거나 초음파만으로 기능적 이상을 파악하기 어려운 한계가 따랐다.

이에 원자력연은 지난 4월 농림축산검역본부로부터 테크네키티의 임상시험 계획을 승인받고 계획에 따라 전날(16일)부터 충북대 동물병원에서 고양이 42마리를 대상으로 1년간 임상시험을 진행한다.

임상 대상은 건강한 대조군과 갑상선기능항진증이 의심되는 시험군 고양이다. 갑상선은 요오드를 흡수해 갑상선 호르몬을 합성한다.

원자력연은 테크네키티가 요오드와 유사하게 작용하는 점에 착안해 테크네키티를 투여한 후 단일광자방출단층촬영(SPECT)으로 영상을 확인하는 방식으로 고양이 갑상선기능항진증 발병 여부를 확인할 계획이다.

SPECT는 방사성의약품이 체내에 모이는 양상과 속도를 3차원 영상으로 보여주는 장치다. 장기의 기능을 평가할 때도 널리 사용된다.

SPECT 영상에서는 방사성 의약품인 테크네키티가 많이 흡수된 부위일수록 밝게 나타나게 되고 영상에서 확인되는 밝기의 정도와 분포 양상을 분석해 갑상선 기능 항진·저하, 이상 부위의 위치, 전이 여부 등을 정밀하게 판별할 수 있다는 게 원자력연의 설명이다.

앞서 원자력연은 2022년부터 농림축산식품부 농림식품기술기획평가원의 반려동물 전주기 산업화 기술 개발사업 지원을 받아 ㈜엘씨젠, 충북대 수의과대와 공동으로 연구를 수행했다.

또 치료제 싸이로키티 개발 과정에서 축적한 인허가 경험을 바탕으로 임상시험 전 필요한 안전성 검토와 체내 작용 평가를 신속히 완료해 후속 제품인 테크네키티의 임상 승인을 확보했다.





정영욱 원자력연 하나로양자과학연구소장은 "테크네키티의 임상 승인은 단발성 성과가 아니라 지속 가능한 동물용 신약 개발 프로세스가 확립됐음을 의미한다"며 "치료제에 이어 진단제까지 국산화해 향후 국내 반려동물 의료시장은 물론 아시아 지역 수출까지 주도하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

