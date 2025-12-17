신세계까사 까사미아 "수면 습관 맞춤 기능성 베개 4종 출시"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구조·소재별 선택지 확대

신세계까사는 프리미엄 가구 브랜드 까사미아가 개인의 수면 습관에 따라 선택할 수 있는 기능성 베개 신제품 4종을 선보인다고 17일 밝혔다.

신제품 4종은 ▲스마트 구스 베개 ▲비건 구스필 베개 ▲슬립 마스터 베개 ▲힐링 마스터 베개 등을 포함한다.

신세계까사는 프리미엄 가구 브랜드 까사미아가 개별 수면 습관에 맞춰 선택 가능한 기능성 베개 4종을 출시했다. 신세계까사

AD

'스마트 구스 베개'는 머리가 닿는 부위별 하중을 고려해 4분할 구조로 설계하고, 구스 충전재의 비율을 구간별로 다르게 적용했다. 중앙부에는 100% 구스를 채웠고, 상·하단은 서로 다른 경도로 구성해 사용자가 선호하는 촉감을 선택할 수 있는 투웨이 구조로 설계했다.

'비건 구스필 베개'는 어드반사(Advansa)사의 고급 폴리에스터 충전재를 적용했고, 항균 기능성 원단을 적용해 위생성도 높였다.

'슬립 마스터 베개'는 5분할 인체공학 구조로 설계됐다. 측두부·경추·후두부 등 부위별로 높이와 지지력을 최적화했고, 높이 조절 패드를 통해 개인 체형과 수면 습관에 맞게 베개 높이를 조절할 수 있다.

'힐링 마스터 베개'는 충격 흡수성과 힘의 분산성이 뛰어난 비드폼 충전재를 적용했다. 또한 충전재의 양을 조절해 베개 높이와 지지감을 사용자가 직접 설정할 수 있다.

신세계까사는 이번 베개 신제품 출시를 계기로 프리미엄 수면 브랜드 '마테라소'와 더불어 까사미아의 숙면용품 경쟁력도 함께 강화해 나간다. 베개를 비롯해 침구, 파자마 등 수면과 밀접한 소품류 전반으로 제품군을 지속 확대하며, 일상 속 수면 환경 전반을 아우르는 상품 라인업을 완성할 계획이다.





AD

신세계까사 관계자는 "앞으로도 까사미아는 수면 카테고리를 포함해 고객의 삶 전반에 밀착하는 전문적이고 만족도 높은 프리미엄 라이프스타일 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>