신세계까사 까사미아 "수면 습관 맞춤 기능성 베개 4종 출시"

구조·소재별 선택지 확대
신세계까사는 프리미엄 가구 브랜드 까사미아가 개인의 수면 습관에 따라 선택할 수 있는 기능성 베개 신제품 4종을 선보인다고 17일 밝혔다.
신제품 4종은 ▲스마트 구스 베개 ▲비건 구스필 베개 ▲슬립 마스터 베개 ▲힐링 마스터 베개 등을 포함한다.
'스마트 구스 베개'는 머리가 닿는 부위별 하중을 고려해 4분할 구조로 설계하고, 구스 충전재의 비율을 구간별로 다르게 적용했다. 중앙부에는 100% 구스를 채웠고, 상·하단은 서로 다른 경도로 구성해 사용자가 선호하는 촉감을 선택할 수 있는 투웨이 구조로 설계했다.
'비건 구스필 베개'는 어드반사(Advansa)사의 고급 폴리에스터 충전재를 적용했고, 항균 기능성 원단을 적용해 위생성도 높였다.
'슬립 마스터 베개'는 5분할 인체공학 구조로 설계됐다. 측두부·경추·후두부 등 부위별로 높이와 지지력을 최적화했고, 높이 조절 패드를 통해 개인 체형과 수면 습관에 맞게 베개 높이를 조절할 수 있다.
'힐링 마스터 베개'는 충격 흡수성과 힘의 분산성이 뛰어난 비드폼 충전재를 적용했다. 또한 충전재의 양을 조절해 베개 높이와 지지감을 사용자가 직접 설정할 수 있다.
신세계까사는 이번 베개 신제품 출시를 계기로 프리미엄 수면 브랜드 '마테라소'와 더불어 까사미아의 숙면용품 경쟁력도 함께 강화해 나간다. 베개를 비롯해 침구, 파자마 등 수면과 밀접한 소품류 전반으로 제품군을 지속 확대하며, 일상 속 수면 환경 전반을 아우르는 상품 라인업을 완성할 계획이다.
신세계까사 관계자는 "앞으로도 까사미아는 수면 카테고리를 포함해 고객의 삶 전반에 밀착하는 전문적이고 만족도 높은 프리미엄 라이프스타일 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
