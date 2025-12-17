[클릭 e종목]"미래에셋벤처투자, 코스닥 활성화 수혜와 스페이스X 투자 성과 가시화"

AD

한양증권은 17일 미래에셋벤처투자에 대해 코스닥 시장 활성화 정책의 구조적 수혜와 스페이스X 등 주요 포트폴리오의 회수 가시성 확대를 바탕으로 중장기 성장 국면에 진입하고 있다고 분석했다.

미래에셋벤처투자는 1999년 설립 이후 20년 이상 벤처투자와 사모투자를 영위해 온 국내 대표 벤처캐피탈 기업이다. 2005년 이후 2024년까지 20년 연속 흑자경영을 이어왔고, 설립 이래 총 53개의 VC 투자조합과 6개의 기관전용 사모집합투자기구를 통해 누적 약 2조원의 재원을 결성했다.

미래에셋벤처투자는 '투자－회수－재투자'로 이어지는 선순환적 운용 구조를 구축한 것이 강점으로 꼽힌다. 이준석 한양증권 연구원은 "프리 IPO 단계부터 상장 이후까지 이어지는 투자 사이클을 내재화한 사업 구조는 동사의 핵심 경쟁력"이라며 "다수의 투자자산이 회수 국면에 진입하고 있어 중단기적으로 성과보수와 고유계정 수익의 동반 확대 가능성이 높다"고 설명했다. 여기에 주요 포트폴리오 기업들의 IPO 가시화와 벤처투자 업계 전반의 회복, 코스닥 시장 활성화 정책이 맞물리며 정책·산업·실적 모멘텀이 동시에 작동하는 국면이라는 판단이다.

최근 코스닥 시장 흐름에 대해서도 과거와는 다른 환경이 조성되고 있다는 분석이 나온다. 이 연구원은 "3분기 중반까지 대형주 중심의 상승 이후 최근에는 중소형주를 중심으로 코스닥 시장의 반등이 나타나고 있다"며 "이는 단기적인 기술적 반등이라기보다는 지난 9월 발표된 코스닥 시장 구조 개선과 장기자본 유입 정책에 대한 기대가 점진적으로 반영되는 과정"이라고 진단했다.

그동안 코스닥 시장은 개인투자자 비중이 과도하게 높고 연기금 투자 비중은 제한적인 구조적 한계를 안고 있었다. 이 연구원은 "과거 코스닥 활성화 정책이 거래 회복과 지수 반등을 목표로 한 단기 유동성 공급에 그쳤다면, 이번 정책은 AI·반도체 등 국가 전략 산업을 중심으로 장기자본을 선별적으로 공급하는 구조적 전환이라는 점에서 차별화된다"고 강조했다.

특히 향후 5년간 150조원 이상이 투입될 국민성장펀드에 대해 "벤처·기술기업의 스케일업을 핵심 목표로 설정하고 있어 코스닥은 단기 수급 시장이 아닌 정책 산업의 회수 플랫폼으로 재정의되고 있다"고 평가했다.

이러한 정책 변화는 벤처캐피탈 업계 전반의 자금 집행 확대와 회수 여건 개선으로 이어질 가능성이 크다. 이 연구원은 "이는 운용자산 증가와 성과보수 확대로 연결되며 검증된 트랙레코드를 보유한 미래에셋벤처투자는 정책 효과가 실질적으로 반영될 수 있는 대표적인 사례"라고 말했다.

구체적인 투자 포인트로는 주요 포트폴리오의 회수 가시성이 꼽힌다. 이 연구원은 "동사의 핵심 투자 포인트는 세미파이브, 몰로코, 그리고 스페이스X로 이어지는 주요 포트폴리오의 회수 가시성 확대"라고 설명했다. AI 반도체 설계·플랫폼 기업 세미파이브는 오는 29일 상장을 앞두고 있으며, 상장가에 따라 약 300억원 수준의 수익이 발생할 것으로 전망된다. 글로벌 시장에서 기업가치 10조원 수준의 평가를 받고 있는 몰로코에 대해서는 "2026년 해외 상장 또는 글로벌 기업과의 전략적 거래를 통한 중대형 회수 시나리오가 가능하다"고 내다봤다.

특히 스페이스X는 미래에셋그룹이 직접 투자한 핵심 글로벌 포트폴리오로 주목받고 있다. 이 연구원은 "최근 스페이스X의 기업가치가 수천억 달러 수준으로 재평가될 수 있다는 기대가 확산되며 관련 벤더 종목들의 주가가 선반영됐다"며 "기업가치 상승에 직접 연동되는 구조를 보유한 상장사는 미래에셋벤처투자가 사실상 유일하다"고 강조했다. 향후 스페이스X가 IPO에 진입할 경우 그 가치가 동사의 실적에 직접 반영될 가능성이 높다는 설명이다.





이 같은 회수 모멘텀이 본격화되는 시점은 2026년으로 예상된다. 이 연구원은 "2026년에는 다수의 IPO와 투자 회수가 동시에 이루어질 가능성이 높다"며 "이를 감안하면 동사의 영업이익이 1000억원에 근접하는 수준까지 확대될 가능성도 충분하다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

