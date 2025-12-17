곡성군, 군민이 뽑은 올해의 6대 우수시책 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

곡성 소아과, 공공형 계절근로자, 임대형 스마트팜 등

전남 곡성군은 지난 16일 2025년 한 해 동안 군정을 빛낸 6대 우수시책 사업을 선정했다고 밝혔다.

군은 각 부서에서 추진한 32개 사업을 대상으로 1차 내외부 전문가 심사로 10대 우수시책을 선정했고, 2차 군민 선호도 조사를 거쳐 최종 올해의 6대 우수시책을 확정했다.

2025년 곡성군을 빛낸 올해의 6대 우수 시책 선정 포스터. 곡성군 제공

AD

특히, 이번 선정에서는 군 홈페이지를 통한 온라인 설문조사와 함께 11개 읍면사무소 현장 주민투표를 병행하여 다양한 의견을 폭넓게 수렴하고, 정책 과정에 대한 군민의 공감대와 신뢰를 확대했다.

군은 올해 군민이 체감할 수 있는 생활 속 시책 중심으로 군민 삶의 질 향상, 지역소멸 대응, 농업의 경쟁력 강화 등 각 분야에서 다양한 성과를 거뒀다.

최우수 시책으로는 ▲ 65년만의 첫 소아과, 곡성에서 매일 만나는 소아과가 선정되었다. 지난 5월 2일 보건의료원 내 소아과 상시진료 운영을 개시한 이후 2025년 11월 말 기준 총 2,566건의 진료가 이루어졌으며, 하루 평균 31명이 안정적인 의료서비스를 이용하고 있다. 특히, 이용 만족도 100%를 달성하며 지역 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있으며, 이는 지역 공공의료 체계를 한층 강화해 지방소멸 위기에 대응하는 의미 있는 성과로 이어지고 있다.

이 외의 선정된 우수시책은 ▲ 농번기 농가 인력난을 해소한 공공형 외국인 계절근로자 확대(라오스 계절근로자 60명 농작업 투입) ▲ 청년농업인의 안정적 정착 지원을 위한 만원 임대형 스마트팜 운영(월 임대료 1만 원 청년농업인 6명 임대계약 체결) ▲ 공선출하시스템 성공적 구축으로 블루베리 조기재배, 장기출하 체계 정착 ▲ 농촌유학마을 조성(오산권역, 석곡권역, 삼기권역)으로 폐교 위기의 작은학교 살리기 프로젝트 ▲ 지역 간 건강서비스 격차를 해소한 권역별 건강증진센터다.

곡성군은 우수 시책을 발굴한 부서와 담당팀에 인센티브를 제공하여 공직자의 사기를 진작하고, 창의적이고 적극적인 행정을 지속적으로 추진할 계획이다.





AD

조상래 곡성군수는 "군민들의 공감을 많이 얻은 시책은 내년도 군정 운영 방향에 적극 반영하겠다"며 "군민이 체감하는 정책을 지속적으로 펼치겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>