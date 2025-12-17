현대위아, 첫 'CES' 참가…미래 모빌리티 기술 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 활용 미래형 독립 공조 시스템 공개

차세대 구동 부품 3종…구동 방식 혁신

현대위아는 내달 6일부터 9일(현지시간)까지 미국 라스베가스 컨벤션센터에서 열리는 'CES 2026'에서 새로운 자동차 열관리 시스템과 구동 부품을 선보인다고 17일 밝혔다. 현대위아는 이 전시회에 처음 참가한다.

현대위아는 '연결의 여정' 이라는 주제로 전시관을 꾸미고, 열관리 시스템과 구동부품, 로봇 분야에 새로운 기술을 소개하면서 모빌리티 생태계의 미래를 보여준다는 계획이다.

전시장 모습. 현대위아

미래형 자동차 공조 시스템 '분산배치형 냉난방공조(HVAC)'을 최초 공개한다. 인공지능(AI)을 활용해 모든 탑승자에게 최적화한 온도의 공기를 제공하는 것이 특징이다. AI가 탑승객 체온, 외부 환경, 사용자 데이터를 분석, 독립된 공조 제어를 한다.

미래 열관리 기술을 직접 체험할 수 있도록 '열관리 체험형 차량'도 전시한다. 관람객이 차 안에 들어오면 체온을 인식하고, 개인별로 최적화한 에어컨을 경험할 수 있다. 체험 차량에는 '복사열'을 이용해 우리나라의 온돌과 유사한 느낌을 주는 새로운 차량 난방을 직접 확인할 수 있도록 했다.

자동차 조향의 차세대 구동 부품도 선보인다. 세계 최초로 개발한 '듀얼 등속조인트'가 대표적이며, 자동차의 구동력을 바퀴까지 전달하는 등속조인트 두 개를 직렬로 연결해 최대 조향각을 크게 확장한 것이 특징이다.

또 자동차가 굴곡진 곳을 돌 때 기울어짐을 최소화하는 '액티브롤 스테빌라이저(ARS)'도 공개한다. 로보틱스 기술인 '직렬-탄성 액추에이터(SEA)'를 자동차 제어에 최초로 적용, 노면의 미세한 변화와 진동을 감지해 보다 정밀한 자동차 제어를 가능하다.

전기차 구동축과 바퀴를 필요에 따라 분리하는 '휠 디스커넥트 시스템(WDS)'도 전시한다. 전기차가 주행을 할 때 불필요한 에너지 낭비를 줄여 전비를 극대화하고 그만큼 주행거리를 늘려 주는 부품이다.

현대위아는 CES를 기회로 글로벌 고객과 협력을 강화한다. 등속조인트와 차세대 구동 부품, 통합 열관리 시스템을 중심으로 글로벌 모빌리티 회사에 맞춤 영업을 전개할 예정이다. 글로벌 인재 채용을 위한 별도 프로그램도 진행한다. 글로벌 인재들과 사전 인터뷰를 진행하고 직무 적합도를 확인해 이번 행사에 초청했다.





현대위아 관계자는 "현대위아가 가지고 있는 차세대 모빌리티 기술력을 유감없이 선보일 것"이라며 "미래 차에서 볼 수 있는 공조시스템과 구동 부품 등을 모두 현대위아 전시장에서 확인할 수 있다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

