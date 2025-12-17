박찬욱 '어쩔수가없다', 오스카 국제영화상 예비후보 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'케데헌' 수록곡 '골든'은 주제가상 예비후보

영화 '어쩔수가없다' 스틸 컷

박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'가 미국 아카데미 국제영화상 예비후보에 올랐다.

미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)는 16일(현지시간) 제98회 시상식 국제장편영화상 부문 쇼트리스트(예비후보) 열다섯 편을 발표했다. 여든여섯 국가·지역 출품작을 심사해 추린 결과다.

'어쩔수가없다'는 재일교포 이상일 감독의 흥행작 '국보(일본)', 자파르 파나히 감독의 '그저 사고였을 뿐(프랑스)', 가자지구 소녀의 비극을 담은 '힌드 라잡의 목소리(튀니지)' 등과 어깨를 나란히 했다.

이 영화는 앞서 골든글로브 어워즈에서도 뮤지컬·코미디 영화 부문 작품상과 외국어영화상, 남우주연상(이병헌) 등 세 부문 후보로 지명됐다. 북미 영화평론가·기자들이 수여하는 크리틱스초이스 어워즈에서는 각색상과 외국어영화상 후보에 올라 있다.

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 스틸 컷

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 사운드트랙 '골든'은 오스카 주제가상 예비후보에 들었다. '위키드: 포 굿'의 '더 걸 인 더 버블'·'노 플레이스 라이크 홈', '아바타: 불과 재'의 '드림 애즈 원' 등과 경쟁한다. '케데헌'은 골든글로브 애니메이션상과 주제가상, 박스오피스 흥행상 부문에도 후보로 올라 있다.





이날 발표된 쇼트리스트에서 '씨너스: 죄인들'과 '위키드: 포 굿'은 여덟 부문에 나란히 올라 아카데미 다관왕 가능성을 높였다. 최종 후보는 내년 1월 22일 발표되고, 시상식은 3월 15일 열린다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

