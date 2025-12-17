[날씨]전국 대체로 흐림…출근길 안개 유의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 17일 전국이 대체로 흐리겠다.

서울 남산에서 바라본 하늘이 미세먼지와 안개로 뿌옇다. 연합뉴스

기상청에 따르면 제주도에는 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠고 강원 산지·동해안에는 오전부터 밤사이, 경북 북부 동해안·북동 산지에는 늦은 오후부터 비나 눈이 내리겠다. 예상 적설량은 강원 산지 1∼3㎝, 경북 북동 산지 1㎝ 미만이다. 예상 강수량은 울릉도·독도 5∼20㎜, 강원 동해안 5∼10㎜, 강원 산지·경북 북부 동해안·북동 산지 5㎜ 안팎, 경북 남부 동해안 5㎜ 미만, 제주도 1㎜ 안팎이다.

낮 기온은 5∼12도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 4.5도, 인천 3.2도, 수원 3.7도, 춘천 2.0도, 강릉 5.8도, 청주 6.6도, 대전 6.5도, 전주 7.5도, 광주 7.5도, 제주 13.1도, 대구 5.6도, 부산 8.8도, 울산 6.9도, 창원 6.2도 등이다.

중부 내륙에 오전까지 짙은 안개가 끼고, 빙판길과 도로 살얼음이 생기는 곳도 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 서울·경기 북부·경기 남부·세종·충북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다.





바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.0m, 남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

