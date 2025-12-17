성남시, 아토피·천식 예방관리사업 '우수기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안심학교 105곳 운영

아토피 피부염 유병률

13년간 23.1%P 감소

경기 성남시는 '2025년 경기도 아토피·천식 예방관리사업 성과대회'에서 수정구보건소가 우수기관으로 선정돼 표창장을 받았다고 17일 밝혔다.

성남시 수정구보건소가 ‘아토피·천식 예방관리사업 성과대회’에서 우수기관으로 선정돼 관계 공무원들이 기념사진을 찍고 있다. 성남시 제공

경기도 북부 아토피·천식 교육정보센터 주관으로 열린 이번 대회는 경기도 내 29곳 보건소를 대상으로 아토피·천식 안심학교 운영, 사업 담당자 역량 강화, 지역 특화 사업 운영 등 3개 분야 9개 항목을 평가하는 방식으로 진행됐다.

성남시는 아토피·천식 안심학교 운영 성과를 인정받아 이번 표창을 받았다.

아토피·천식 안심학교는 매년 학기 초에 수정구보건소가 어린이집·유치원, 초등학교의 신청을 받아 질병관리청의 선정 기준에 따라 지정한다.

사업 도입 당시인 2011년 초등학교 2곳으로 시작한 아토피·천식 안심학교는 올해까지 105곳으로 늘었다.

현재 어린이집 54곳, 유치원 8곳, 초등학교 43곳의 원생과 학생이 유병 조사와 질환 예방 관리를 지원받고 있다.

대상자별 눈높이에 맞는 교육자료 지원과 찾아가는 인형극 등의 프로그램도 제공받는다.

취약계층과 학교장이 추천하는 환아에게는 연간 20만원의 의료비와 보습제를 지원하고, 환아 가정엔 청소기를 대여한다.

이 같은 노력으로 성남시는 아토피 피부염 유병률을 2012년 29%에서 올해 5.9%로 낮춰 지난 13년간 23.1%P 감소하는 성과를 냈다.





수정구보건소 관계자는 "앞으로도 아토피·천식 안심학교를 확대 지정하고, 보건소 내에 연중 아토피·천식 상담실을 지속 운영해 알레르기 질환 예방 관리에 힘을 쏟겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

