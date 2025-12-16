포스코, 미국 계열사에 8586억원 출자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포스코홀딩스(POSCO홀딩스)는 자회사인 포스코가 미국의 지분투자 계열사(POS-Louisiana)에 약 8586억원을 출자한다고 16일 공시했다. 출자 후 지분율은 100%가 된다.





포스코홀딩스는 이번 조처의 목적을 "미국 루이지애나주 전기로 일관제철소 지분 투자"라고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

