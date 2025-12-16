국가유산청, DJ 동교동 사저 국가등록문화유산 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'서울 동교동 김대중 가옥' 등록

문패·대문·2층 공간 보존



고(故) 김대중 전 대통령의 사저가 국가유산이 됐다. 16일 국가유산청에 따르면 문화유산위원회는 서울 마포구 동교동에 있는 '서울 동교동 김대중 가옥'을 국가등록문화유산으로 등록하기로 했다. 국가유산청은 이달 말 행정 절차를 마무리한 뒤, 정부 관보를 통해 국가등록문화유산 등록을 고시할 예정이다.

서울 동교동 김대중 가옥은 우리 현대사에서 의미가 큰 공간이다. 김 전 대통령은 1963년 이곳에 터를 잡은 뒤 미국 망명, 영국 유학 시기 및 2년여간의 일산 생활을 빼고는 2009년 타계할 때까지 줄곧 동교동에서 지냈다. 김 전 대통령과 정치적 뜻을 같이한 이들을 일컫는 '동교동계'라는 말도 여기에서 비롯됐다.

현재 건물은 2002년 퇴임에 대비해 기존 건물을 철거한 뒤, 그 자리에 사저와 경호용 건물을 신축한 것이다. 국가유산청은 향후 관할 지방자치단체, 소유자와 함께 가옥을 보존·관리하고 활용해 나갈 계획이다.





국가유산청은 "대통령 퇴임 이후부터 서거 때까지 직접 생활하신 공간으로, 공적·사적·경호 기능이 공존하는 특징을 갖고 있다"고 설명했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

