'최대 6000만원 무이자 지원'…서울시, 보증금지원형 장기안심주택 모집

서울시가 무주택 시민의 주거 비용 부담을 줄이기 위해 전월세보증금을 최대 6000만원까지 무이자로 지원하는 '보증금지원형 장기안심주택' 입주대상자 6000가구를 모집한다.

16일 서울시에 따르면 이번 모집에서는 일반공급 5350가구, 신혼부부 특별공급 500가구, 세대통합 특별공급 150가구가 배정됐다. 신혼부부 특별공급 500가구는 '미리내집(장기전세Ⅱ)'과 연계한 물량이다.

보증금지원형 장기안심주택은 시민이 보증금 4억9000만원 이하 민간주택을 찾으면 시가 보증금의 30%(최대 6000만원)를 최장 10년간 무이자로 지원하는 임차형 공공임대주택 제도다. 보증금이 1억 5000만원 이하인 경우에는 보증금의 50%(최대 4500만원)까지 지원한다.

미리내집 연계형 장기안심주택 입주자는 입주 후 자녀를 출산하면 10년간 거주한 뒤 '미리내집'으로 이주 신청을 할 수 있다. 2자녀 이상 출산 시에는 우선매수청구권이 부여된다.

시는 올해부터 신혼부부를 위해 입주대상자 소득 기준을 맞벌이는 180% 이하(2인 기준 약 1040만원)로 완화하고, 거주 중 자녀를 출산한 가구는 재계약 시 소득과 자산 심사를 면제하기로 했다.

입주자 모집공고 시기는 오는 17일이며, 입주 희망자는 오는 29일부터 31일까지 서울주택도시공사(SH) 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 입주 대상자는 입주 자격 심사를 거친 후 내년 3월19일에 발표될 예정이다.





최진석 서울시 주택실장은 "장기안심주택은 2012년부터 서민의 주거비 부담을 덜어주기 위해 추진하고 있는 생활밀착형 주거복지 사업"이라며 "최근 서민층의 대출 여건이 더욱 악화돼 자금 마련이 어려운 만큼, 장기안심주택이 안전한 버팀목이 되고 시민이 체감할 수 있는 대책이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>