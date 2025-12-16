강원도, 2026년 관광 예산 824억 투입… ‘관광객 2억명’ 시대 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025~2026 강원 방문의 해 연계사업

지역특화 관광상품 운영

글로벌 마케팅 강화·관광 인프라 구축

강원특별자치도 글로벌본부(본부장 손창환)는 내년도 관광국 소관 예산으로 총 824억원을 투입한다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

2026년도 도 관광 예산 편성 방향은 '2025~2026 강원 방문의 해'의 마지막 해를 맞이하며 관광객 2억명 견인을 위한 연계사업과 관광객 체류시간 증대를 위한 관광 인프라 구축을 중심으로 반영했다.

주요 사업으로는 관광마케팅 분야 ▲2025~2026 강원 방문의 해 홍보·마케팅 사업에 5억원 ▲미디어 플랫폼 연계 강원관광 홍보 사업에 6억원 ▲글로컬 관광상품 육성에 3.5억원 ▲도내 공항 활성화 지원에 6.8억원 등이다. 관광 인프라 구축 분야 ▲관광자원개발사업 194억원 ▲폐광지역 관광산업 활성화 사업에 113억원 ▲설악산 오색삭도 설치사업에 40억원 등이 투입된다.

주요 신규 사업으로는 ▲(가칭)혜택가득 강원여행에 9억원 ▲2026년 숙박할인권 지원사업에 11억원 ▲1인 관광객 환영 업소 인증제에 5000만원 ▲친절·청결·바가지 요금 근절 캠페인에 1.3억원 등이다.





손창환 글로벌본부장은 "내년을 '2025~2026 강원 방문의 해'의 대미로 삼아, 추진해 온 사업들을 흔들림 없이 마무리할 것이며 강원을 방문하는 모든 분들이 기억하고, 다시 찾고 싶어 하는 '관광수도 강원'의 모습을 완성해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

