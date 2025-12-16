"따뜻한 나눔 실천" … 마이비, 창원특례시에 2000만원 상당 교통카드 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저소득층 청소년 교통비 지원



마이비가 16일 사회공헌사업의 일환으로 저소득층 청소년의 교통비 부담 완화를 위해 교통카드 10만원권 200장, 총 2000만원 상당을 경남 창원특례시에 기탁했다.

㈜마이비, 창원특례시에 2000만원 상당 교통카드 기탁.

이날 시청 접견실에서 열린 기탁식에는 장금용 창원특례시장 권한대행, 손민수 마이비 대표이사가 참석했다.

창원시와 마이비는 2021년 '저소득층 청소년 교통비 지원 사회공헌사업' 협약을 체결한 이후 올해로 5년째 사회적 가치 실현과 나눔을 실천해 오고 있다. 이번에 기탁된 교통카드는 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득층 청소년 200명에게 전달될 예정이다.

시는 마이비와 협력해 교통카드 통합시스템 구축 및 운영 관리, 비접촉식(Tagless) 요금결제 시스템 구축 등 다양한 대중교통 혁신 사업을 추진하며 시민 편의 증진과 교통서비스 고도화에 힘써오고 있다. 이러한 협력 사업은 지속 가능한 교통 환경 조성에 기여하고 있으며, 이번 기탁을 통해 지역사회와의 협력 또한 한층 강화될 것으로 기대된다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "지속적인 나눔을 통해 지역 청소년들을 지원해주시는 마이비에 깊이 감사드린다"며 "기탁된 교통카드는 청소년들의 교통비 부담 완화에 잘 활용될 수 있도록 전달하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

