외국인 관광객 소비, 취향 맞는 '가성비' 중심으로

구매 횟수 늘고 단가는 낮아져…총지출 급증

한국을 찾은 외국인 관광객들의 소비 방식이 고가 상품 중심에서 개인 취향을 반영한 '가성비' 소비로 달라진 것으로 나타났다.

한국관광공사는 한국관광데이터랩의 2018년부터 2025년 9월까지 외국인 신용카드 결제 데이터를 분석한 결과, 방한 외국인의 전체 관광 지출 가운데 쇼핑이 차지하는 비중이 51%로 집계됐다고 16일 밝혔다.

구매 1건당 평균 지출액은 2019년 15만원에서 올해 12만원으로 줄었지만 1인당 총 소비금액은 83% 증가했다. 이는 구매 횟수가 124% 늘어난 데 따른 것으로 고가 상품 중심 소비에서 중저가 상품을 여러 개 구매하는 방식으로 변화했다.

올해 1월부터 9월까지 외국인 카드 결제 건수는 전년 같은 기간 대비 가챠샵 142.0%, 문구 48.7%, 서점 39.9% 증가했다. 문구 브랜드 '아트박스'는 영종도 550.0%, 이수 325.0%, 부산 서면 85.4% 등 공항과 교통 요충지, 로컬 상권 전반에서 고르게 성장했다.

같은 기간 외국인의 패션 소비 건수는 23.4% 늘었으며, 액세서리 33.0%, 스포츠웨어 32.8%, 스포츠용품 33.4%, 언더웨어 59.1%가 성장을 주도했다. 언더웨어 소비는 팬데믹 이후 성장세가 더욱 가팔라진 품목으로, 일본 16.7%, 미국 15.8%를 비롯해 싱가포르 139%, 대만 114% 등에서도 큰 폭의 증가를 기록했다.

지역별로는 성수2가 1동이 650%로 가장 빠르게 성장했고, 명동 62.9%, 연남동 13.9%도 상승 흐름을 이어갔다.

외국인의 뷰티·건강 제품 소비는 2018년부터 2024년까지 연평균 19.1% 증가했으며, 2025년에도 40.4% 성장했다. 세부 품목별로는 화장품 35%, 약국 67%, 건강식품 75% 증가했다. 화장품 분야에서는 올리브영이 명동과 강남뿐 아니라 성수연방 381%, 경복궁역 425%, 송도 프리미엄아울렛 536% 등 다양한 지역에서 성장했다.

외국인 관광객들은 치료 목적보다는 피부 관리와 영양 보충 등 일상형 웰니스 제품을 중심으로 소비하는 경향을 보였다. 연고, 파스, 영양제, 상비약 등이 주요 품목으로, 대만 342%, 리투아니아 304% 등에서 약국 소비가 크게 늘었다. 건강식품 소비는 2025년 75.1% 증가하며 가장 높은 성장률을 기록했다.





이미숙 한국관광공사 관광데이터전략팀장은 "외국인의 쇼핑 방식이 고가 중심에서 일상·취향·웰니스 중심의 실용형 소비로 전환되고 있다"며 "이는 한국 라이프스타일과 K콘텐츠의 글로벌 영향력이 관광 소비로 확장되고 있음을 보여준다"고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

