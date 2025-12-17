가스공사, 2025년 하반기 신입사원 94명 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

16일 대구 본사에서 열린 한국가스공사 '2025년 하반기 신입사원 임용식'에서 신입사원들과 임직원들이 기념촬영을 하고있다. 가스공사

한국가스공사가 16일 대구 본사에서 2025년 하반기 신입사원 임용식을 개최했다. 이번 채용에서는 마케팅과 해외사업, 설비운영 등 다양한 분야에서 신입사원 총 94명이 선발됐다.

최연혜 가스공사 사장은 신입사원들에게 "지금 가스공사는 에너지 전환과 인공지능(AI) 디지털 혁신이라는 거대한 변화의 흐름 한가운데 서 있다" "변화를 두려워하지 말고 적극적으로 주도하며 각자의 자리에서 성실함과 열정을 발휘해 달라"고 당부했다.





한편 가스공사는 저소득층과 취업 지원 대상자, 장애인 등을 대상으로 사회 형평적 열린 채용을 꾸준히 이어 오며 공기업으로서의 사회적 책임 완수와 정부 일자리 정책 부응에 힘쓰고 있다. 아울러 지원자들이 본인의 강점을 강화하고 약점을 보완해 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 면접 전형 불합격자에게 관찰 면접관 피드백 보고서와 강·약점 분석 보고서 등을 제공하고 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

