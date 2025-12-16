순창군 '내년 상반기 행정인턴사업' 참여자 모집

오는 19일까지 접수…16명 선발
전북 순창군이 오는 19일까지 '2026년 상반기 행정인턴사업' 참여자 16명을 공개 모집한다.
16일 군에 따르면 이번 행정인턴사업은 지난 2020년부터 시행되어 온 제도로, 대학생 및 미취업 청년에게 다양한 행정 현장을 직접 체험할 기회를 제공하기 위해 추진되고 있다.
신청 자격은 공고일 기준 순창군에 주민등록이 되어 있는 대학생(휴학생) 또는 34세 이하 미취업 청년이며, 신청 방법은 군 홈페이지에 게시된 공고문의 신청서와 구비서류를 가지고 군 행정과 인재평생교육팀에 방문 접수 또는 우편, E-mail로 신청하면 된다.
선발 방식으로 16명 중 4명은 저소득층 및 원거리 근무지 신청자 중에서 우선선발하고, 12명은 일반선발을 실시한다. 선발 방식은 전자 추첨을 통해 선발한다.
선발 인원의 근무 기간은 2025. 1. 5 ~ 1. 31까지 4주간 진행된다. 본청 및 산하기관 10개 부서에서 현장 행정체험 및 민원인 응대를 실시하게 되며, 행정 인턴 오리엔테이션을 통해 근무요령 등을 설명할 예정이다.
최영일 군수는 "대학생 및 미취업청년에게 군정의 현장을 직접 체험하고 행정의 흐름을 이해하는 소중한 기회가 될 것이다"며 "군은 행정인턴사업이 참여자들의 취업역량 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
