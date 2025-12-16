순창군 '내년 상반기 행정인턴사업' 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 19일까지 접수…16명 선발

전북 순창군이 오는 19일까지 '2026년 상반기 행정인턴사업' 참여자 16명을 공개 모집한다.

16일 군에 따르면 이번 행정인턴사업은 지난 2020년부터 시행되어 온 제도로, 대학생 및 미취업 청년에게 다양한 행정 현장을 직접 체험할 기회를 제공하기 위해 추진되고 있다.

순창군이 오는 19일까지 '2026년 상반기 행정인턴사업' 참여자 16명을 공개 모집한다. 순창군 제공

AD

신청 자격은 공고일 기준 순창군에 주민등록이 되어 있는 대학생(휴학생) 또는 34세 이하 미취업 청년이며, 신청 방법은 군 홈페이지에 게시된 공고문의 신청서와 구비서류를 가지고 군 행정과 인재평생교육팀에 방문 접수 또는 우편, E-mail로 신청하면 된다.

선발 방식으로 16명 중 4명은 저소득층 및 원거리 근무지 신청자 중에서 우선선발하고, 12명은 일반선발을 실시한다. 선발 방식은 전자 추첨을 통해 선발한다.

선발 인원의 근무 기간은 2025. 1. 5 ~ 1. 31까지 4주간 진행된다. 본청 및 산하기관 10개 부서에서 현장 행정체험 및 민원인 응대를 실시하게 되며, 행정 인턴 오리엔테이션을 통해 근무요령 등을 설명할 예정이다.





AD

최영일 군수는 "대학생 및 미취업청년에게 군정의 현장을 직접 체험하고 행정의 흐름을 이해하는 소중한 기회가 될 것이다"며 "군은 행정인턴사업이 참여자들의 취업역량 향상에 실질적으로 기여할 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>