광주상의, 광주국세청장 초청 '상공인 세정간담회'

광주상공회의소가 김학선 광주지방국세청장을 초청해 '상공인 세정간담회'를 개최했다. 광주상공회의소 제공

광주상공회의소는 김학선 광주지방국세청장을 초청해 '상공인 세정간담회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이날 간담회는 한상원 회장을 비롯한 광주상의 제25대 의원 및 지역 상공인, 김학선 광주지방국세청장과 관계자 등 30여 명이 참석했다. 이번 자리는 지역 기업들이 경영 현장에서 겪는 세무 관련 애로사항을 전달하고, 국세 행정에 대한 유용한 정보를 공유하여 기업을 경영하기 좋은 환경을 조성하고자 마련됐다.

간담회에서는 광주지방국세청에서 ▲세정지원 제도 및 기업 경영 시 유의사항 ▲가업승계 지원제도 등 기업인들에게 실질적으로 도움이 되는 세무 정보를 상세히 안내했다.

이어 진행된 '세정 애로 및 건의 사항' 시간에는 지역 상공인들이 겪고 있는 다양한 어려움이 쏟아졌다. 주요 건의 내용으로는 ▲ 기업상속공제 사후관리 ▲영세 중소기업 법인세 중간예납 면제 기준 상향 ▲탄소중립 기업을 위한 ESG 세정지원 프로그램 도입 등 6건을 현장 건의하였으며, 국세청 측은 심도 있는 답변과 함께 적극적인 검토를 약속했다.

한상원 회장은 "최근 내수 부진과 수출 둔화라는 악재가 겹치면서 지역 제조기업의 약 70%가 올해 영업이익 목표 달성이 어려울 것으로 예상된다"며 "가장 큰 애로 요인으로 39.6%의 기업이 '기업 자금 사정'을 꼽고 있다"고 밝혔다.

이어 "기업들이 위기를 극복하고 본연의 혁신 성장에 다시 전념할 수 있도록 국세청의 실효성 있는 세정 지원이 어느 때보다 절실한 시점"이라고 강조했다.





김학선 광주지방국세청장은 "어려운 환경 속에서도 납세의무를 성실하게 이행해주시는 상공인분들께 깊이 감사하다"며 "건의해 주신 소중한 의견들은 세정 운영에 적극 반영하고, 납세자의 든든한 파트너가 될 수 있도록 지속적인 협력과 소통을 하겠다"고 말했다.





