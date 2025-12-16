전주시 '긴급차량 우선신호시스템' 확대 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'지능형교통체계(ITS) 국고보조사업' 일환

전북 전주시가 긴급상황 발생 시 소방차와 구급차, 경찰차 등 긴급차량이 더 빠르게 현장에 도착할 수 있도록 '긴급차량 우선신호시스템'을 확대 운영하고 있다.

전주시가 '긴급차량 우선신호시스템'을 확대 운영하고 있다. 전주시 제공

16일 시에 따르면 '긴급차량 우선신호시스템'은 전주시 교통정보센터가 시 전역의 교차로 신호를 통합 제어해, 긴급차량 출동 시 이동 경로의 신호를 자동으로 녹색으로 전환해 주는 스마트 교통기술이다.

시는 시민의 생명과 안전을 최우선하기 위해 국토교통부 '지능형교통체계(ITS) 국고보조사업'의 일환으로 지난 2023년부터 긴급차량 우선신호시스템을 구축·운영하고 있다.

이 시스템은 소방서와 경찰서에서 긴급상황 발생 시 활용되고 있으며, 운영 이후 긴급차량이 신호에 걸려 멈추지 않고 이동할 수 있어 위험에 처한 시민들의 골든타임을 확보하는 데 도움이 되고 있다.

특히 지난 5월에는 운동 중 쓰러진 한 남성이 긴급차량 우선신호시스템의 도움을 받아 내비게이션 기준 20분이 소요될 것으로 예상된 병원 도착시간을 약 8분으로 줄여 소중한 생명을 살리는 데 결정적인 역할을 했다.

전북소방본부에 따르면 구급차와 경찰차, 소방차 등의 응급출동 시 긴급차량 우선신호시스템을 활용하면 기존 출동 시간 대비 평균 25% 이상 시간이 단축돼 응급환자의 골든타임을 확보하는 것은 물론, 강력 사건 발생 시 신속한 대응이 가능해질 것으로 분석했다.

시는 긴급차량 우선신호시스템 확대 운영으로 긴급차량 출동 시 이동 경로에 위치한 교차로의 신호 대기시간이 평소보다 길어질 수 있지만, 시민 생명 보호를 위한 조치인 만큼 시민들의 양해와 협조를 당부했다.

시는 긴급차량 우선신호시스템에 대한 시민 인식을 높이기 위해 교통안내전광판과 전자게시대, 버스승강장 BIT 등을 활용한 홍보를 지속해 나가기로 했다.





최준범 시 대중교통국장은 "긴급차량 우선신호시스템 확대 운영에 따라 긴급차량 출동시 통과하는 구간에 신호 지연으로 인한 불편이 발생할 수 있지만, 화재와 심정지, 중대한 사고는 단 1분의 지연도 생명을 좌우할 수 있다"며 "시민 여러분께서도 '우리 가족과 이웃의 생명을 지킨다'는 마음으로 양보와 협조를 보내주실 때 긴급차량 우선신호시스템의 효과가 배가 될 것이다"고 말했다.





