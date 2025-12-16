전진숙 의원, 2년 연속 '국정감사 우수의원' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 전진숙 의원(광주북구을, 국회 보건복지위원회)은 지난해에 이어 올해도 '더불어민주당 국정감사 우수의원'으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

전진숙 의원 프로필. 전진숙 의원 제공

AD

더불어민주당은 매년 국정감사활동보고서, 언론보도 실적, 다면평가, 출결사항, 정책자료집 등 다양한 국정감사 활동 성과를 기준으로 국정감사 우수의원을 선정하고 있다.

전진숙 의원은 올해 국정감사를 통해 ▲윤석열의 밀어붙이기식 일방적 의대정원 2천명 증원으로 인한 대한민국 의료체계 붕괴(활동의사수 감소, 공공의료기관의 의사부족 증가, 중증질환자 및 희귀질환자 상급종합병원 이용 제한, 장기이식 급감, 건강보험재정 위기 등)의 실상을 파헤쳤다.

지역 격차를 해소하고, 필수 의료를 확충하며, 공공의료 체계를 강화하기 위한 이재명 정부 국정과제의 필요성과 재원 확충 방안도 촉구했고, ▲김건희 일가가 운영하는 경기도 남양주 소재 '온요양원'의 장기요양보험재정을 좀먹는 부정수급 문제를 심층적으로 지적했다.

또 ▲내년부터 본격 시행되는 통합돌봄의 준비상황 점검, ▲재난 참사의 컨트롤 타워 역할을 하는 국가트라우마센터 운영의 문제점, ▲지역별 자살 예방대책의 실효성 확보 방안, ▲치매 어르신 등을 대상으로 재산관리지원 서비스를 도입하는 공공신탁 도입 필요성, ▲아동사망검토제, ▲12.3 불법 계엄 당시 김건희 씨의 성형외과 시술 문제 등을 지적했다.





AD

전진숙 의원은 "올해 국정감사는 12.3 불법 비상계엄과 윤석열의 탄핵 그리고 국민주권정부인 이재명 정부 출범 후 첫 번째 국정감사여서 윤석열 정부의 무능과 오만하게 추진된 정책의 실체와 이재명 정부가 추진하는 국정과제 필요성을 국민께 소상히 알리겠다는 마음가짐으로 임했는데 좋은 결과를 얻게 됐다"며 "앞으로도 민생이 조속히 회복될 수 있도록 실효성 있는 대안 마련을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>