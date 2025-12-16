경찰, 방미심위 압수수색…류희림 '민원사주 의혹' 관련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

류희림 전 방송통신심의위원장(현 방송통신미디어심의위원회)의 민원사주 의혹을 재수사하고 있는 경찰이 방송통신미디어심의위원회(방미심위)에 대한 강제수사에 나섰다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 16일 오전 9시께부터 서울 양천구 방미심위 사무실 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔다.

경찰은 류 전 위원장이 재임 당시 사용했던 위원장실, 부속실, 민원팀 서버 등의 자료를 확보하고 있는 것으로 알려졌다.

류 전 위원장은 2023년 9월 자신의 가족과 지인에게 '김만배-신학림 인터뷰'를 인용한 보도를 심의해달라는 민원을 넣게 하고 자신이 심의 절차에 참여했다는 의혹을 받고 있다.





앞서 서울 양천경찰서는 지난 7월 해당 사건을 무혐의 처분했다. 이후 경찰은 서울남부지검 요청을 받아 재수사에 착수했고 서울청 공공범죄수사대가 이 사건을 수사 중이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

