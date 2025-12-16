동부건설, '방배동 977 가로주택정비사업' 시공사 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하이엔드 브랜드 아스테리움 적용

방배동 일대 200여가구 조성

동부건설은 서울 서초구 방배동 977번지 일원에서 추진되는 '방배동 977 가로주택정비사업'의 시공사로 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

사업을 통해 서초구 방배동 977번지 일대에 지하 5층~지상 20층 규모의 아파트 약 200가구와 부대복리시설을 조성될 전망이다.

대상지는 지하철 2·7호선 접근성과 학군, 생활 인프라를 갖춰 주거 선호도가 높다는 평가를 받는다. 인근에는 방배5구역과 14구역 정비사업도 잇따라 추진되고 있어 일대 주거환경 개선이 기대된다.

동부건설은 이번 사업에 자사 프리미엄 주거 브랜드 '아스테리움'을 적용할 계획이다. 방배동 가로주택정비사업 수주를 강남권 핵심 입지에 프리미엄 브랜드를 적용할 수 있는 기회로 보고, 정비사업 역량을 축적할 수 있는 거점으로 삼겠다는 계획이다.

동부건설 관계자는 "방배동 977 가로주택정비사업은 입지적 상징성과 사업성이 모두 우수한 프로젝트"라며 "아스테리움 브랜드를 통해 방배 지역의 주거 품격을 한 단계 끌어올리고,조합원 만족을 최우선으로 하는 품질 중심의 시공을 추진하겠다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

