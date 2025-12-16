가평군, 50대 전략사업 추진 결과 보고회 개최…역점·공략사업 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민선8기 실질적 마지막 해

가평군 전략사업 종합 평가

경기 가평군은 15일 '2025년 50대 전략사업 추진 결과 보고회'를 열고 올해 추진한 주요 현안과 역점·공략사업의 성과를 종합적으로 점검했다.

서태원 가평군수가 지난 15일 '2025년 50대 전략사업 추진 결과 보고회를 개최하고 있다. 가평군 제공회'를 열고 있다. 가평군 제공

이날 보고회에는 서태원 가평군수를 비롯해 부군수와 국장, 전 부서장이 참석해 2025년 전략사업 추진 성과와 함께 보완이 필요한 사항을 공유했다. 2025년 전략사업은 민선8기 비전인 '자연을 경제로 꽃 피우는 도시, 가평' 실현에 초점을 맞춰 지역경제 활성화와 미래 성장 기반 조성, 정주 여건 개선을 목표로 선정해 관리해 왔다.

이날 보고회에서는 △미·영연방 관광안보공원 조성사업 △연인산 다목적캠핑장 반려동물 동반 시설 개선 △청평 폐철길 둘레길 조성 △가평군 노인복지회관 신축 △유기동물보호센터 신축 △평생학습관 건립 등 추진 과정에서 문제점이 있거나 보완이 필요한 사업들이 중점적으로 논의됐다.





서태원 군수는 "2025년은 민선8기의 사실상 마지막 해로, 군민과 약속한 핵심 사업들이 마무리 단계에 접어드는 중요한 시기"라며 "군민과의 소통을 바탕으로 군정의 완성도를 한층 높이고, 가평군이 한 단계 더 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

