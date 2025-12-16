나스닥 "24시간 거래 위한 서류 SEC에 제출"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"24시간 거래 향한 첫 공식 단계"

미국 증권거래소 나스닥이 미국증권거래위원회(SEC)에 24시간 주식 거래 도입을 위한 서류를 제출할 계획이라고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.

앞서 지난 3월 탈 코헨 나스닥 대표는 규제 당국과 논의를 시작했다며 2026년 하반기에 주 5일 24시간 거래를 개시할 것으로 예상한다고 언급한 바 있다.

현재 나스닥과 뉴욕증권거래소는 월~금 미 동부 시간 기준 오전 9시30분부터 오후 4시까지 정규장 거래가 이뤄진다. 정규장 앞뒤로 개장 전 거래(오전 4시~9시30분)와 시간 외 거래(오후 4시~8시)가 운영된다.

나스닥이 주 5일 24시간 거래 체제로 전환하면 주간 거래(오전 4시~오후 8시)와 야간 거래(오후 9시~다음날 오전 4시) 두 개 거래로 운영될 예정이다. 주간 거래에서 오전 9시30분 개장 종과 오후 4시 폐장 종은 그대로 유지되며, 야간 거래에서 오후 9시부터 밤 12시 사이에 체결된 거래는 다음 거래일의 거래로 간주한다.

일각에서는 24시간 거래 시행으로 해외 투자자들이 정규장 외 시간에 발생하는 이벤트에 보다 신속하게 대응할 수 있다는 주장이 나온다. 반면 월가 주요 은행들은 유동성 저하, 변동성 확대, 투자 대비 수익성에 대한 불확실성을 이유로 상시 거래 전환에 대해 신중한 입장을 보이고 있다.





척 맥 나스닥 북미시장 수석부사장은 연장 거래 시간대 거래량은 정규장보다 훨씬 적지만, 미국 야간시간대 거래에 대한 수요는 급증하고 있다며 "전 세계 투자자들이 자신들의 시간대에 맞춰 시장에 접근하기를 원한다"고 말했다.





