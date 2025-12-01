보스턴 연은 총재 "금리인하 지지했지만 아슬아슬한 결정…인플레 우려 지속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"위험 균형 다소 변화"

인플레 급등 가능성 낮지만 장기화 우려 지속

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재가 지난주 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하를 지지했지만, 높은 물가 수준을 고려할 때 이번 결정은 "아슬아슬한 판단이었다"고 15일(현지시간) 밝혔다.

수전 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재. 블룸버그.

콜린스 총재는 이날 사회관계망서비스(SNS) 링크드인에 올린 글에서 "11월에는 정책을 동결하는 쪽으로 분석이 기울었지만 12월 회의에서는 위험의 균형이 다소 변화했음을 시사하는 정보들이 나왔다"며 이같이 말했다.

그는 "인플레이션이 눈에 띄게 추가 상승하는 시나리오의 실현 가능성은 다소 낮아진 것 같다"며 "이는 장기 기대 인플레이션 지표의 하락과 최근 무역 정책 변화에 따른 실효 관세율 인하, 노동시장의 완화 등이 반영된 결과"라고 설명했다.

콜린스 총재는 올해 9월과 10월, 12월에 걸쳐 세 차례 연속 단행된 0.25%포인트 기준금리 인하에 모두 찬성했다. 이달 회의를 앞두고 매파적(통화긴축 선호) 발언으로 금리 동결을 주장할 가능성도 제기됐지만, 이번에도 인하 결정에 힘을 실었다.

다만 그는 인플레이션에 대한 경계감은 여전히 상당하다는 점을 언급했다.

콜린스 총재는 "거의 5년 동안 높은 인플레이션이 지속됐다"며 "물가 상승이 장기화될 가능성에 대해 여전히 우려하고 있다"고 말했다. 그러면서 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 향후 추가 금리 인하에 앞서 인플레이션의 향방에 대해 보다 명확히 전망하는 것이 필요하다고 강조했다.





콜린스 총재는 내년 FOMC에서는 금리 결정 투표권을 행사하지 않는다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

