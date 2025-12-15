대진대-몽골 도르노드주, 국제 교육 협력 강화 위한 업무협의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생 교류·공동연구·행정 협력까지 다층적 파트너십 모색

대진대학교(총장 장석환)는 몽골 도르노드주와 학생 교류 및 연구 협력 확대를 위한 업무협의를 진행했다. 협의는 지난 12일 대진대학교 국제회의실에서 열렸으며, 장석환 총장과 대학 관계자, 도르노드주 주지사를 포함한 몽골 대표단이 참석했다.

대진대학교(총장 장석환)가 몽골 도르노드주와 학생 교류 및 연구 협력 확대를 위한 업무협의를 진행한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 대진대학교 제공

이번 논의는 지난 7~8월 연천군 탄소중립지원센터(센터장 전미애 교수)가 도르노드주 초이발산시와 바양동 솜을 방문해 기후·환경 협력 협약을 체결한 데 이어, 교류 범위를 대학·지역 차원의 교육·연구 분야로 확대하는 후속 단계라는 점에서 의미가 크다. 양측은 기후·환경 협력을 기반으로 한 중장기 교육·학술 파트너십 방향을 공유했다.

이날 협의에서는 △학생 교류 및 유학 프로그램 활성화 △공동 연구 및 학술 교류 확대 △교육 역량 및 행정 협력 강화 등이 주요 안건으로 다뤄졌다. 양측은 유학 프로그램, 교환학생 제도, 단기 연수 등 다양한 국제 교육 프로그램을 공동 기획·운영해 학생들의 글로벌 학습 기회를 넓히는 데 공감대를 형성했다.

또한 교육·과학·기술·인문사회 등 여러 분야에서 공동 연구를 추진하고, 연구 자료 공유, 세미나·학술대회 공동 개최 등을 통해 학문적 경쟁력을 높이는 방안도 논의했다. 아울러 지방정부와 대학 간 협력을 연계해 지역사회 발전과 지속가능한 교육 생태계 구축을 위한 행정 협력 강화 방안도 함께 검토했다.

장석환 총장은 "이번 업무협의는 양 기관이 국제 교육 협력 네트워크를 확장하고, 실질적인 교류 기반을 다지는 중요한 계기"라며 "학생 교류와 공동 연구를 중심으로 도르노드주와의 협력을 단계적으로 구체화해 나가겠다"고 말했다.

도르노드주 주지사 역시 "대진대학교와의 협력은 몽골 청년들에게 더 넓은 교육 기회를 제공하는 의미 있는 진전"이라며 향후 지속적인 교류 의지를 밝혔다.





대진대학교는 이번 협의를 계기로 몽골 도르노드주와의 협력 분야를 구체화하고, 국제 교류 프로그램과 공동 연구를 지속 확대해 지역과 대학의 글로벌 경쟁력 강화를 추진해 나갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

