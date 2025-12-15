남양주시, '별내동 로데오거리 상인회'와 지역문제 소통 정담회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 15일 별내동 작은도서관에서 로데오거리 상인회와 지역 문제 소통을 위한 정담회를 열었다.

주광덕 남양주시장이 15일 별내동 작은도서관에서 로데오거리 상인회와 지역 문제 소통을 위한 정담회에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 정담회는 지난 9월 '시장님과 별내동 로데오거리 상인회와의 타운홀 미팅'에서 제기된 상권 내 불법주정차 문제의 후속 조치를 공유하기 위해 마련됐다.

시는 관련 부서장들로 TF팀을 구성해 지난 3개월간 여러 차례 회의와 다각적인 논의를 이어 왔다. 그 결과 11월 21일 별내택지지구 단독 7·8블록 주변 도시계획도로의 횡단구성을 조정하는 시범운영을 실시하기로 했다. 시는 △보도 폭 조정 △차도폭 비율 변경 △보행자 안전 확보 등의 개선안을 단계적으로 적용할 계획이다.

정담회에는 주광덕 시장을 비롯해 로데오거리 상인회, 별내행정복지센터장 등 30여 명이 참석했으며 △개선 내용 공유 △상인회 의견청취가 함께 진행됐다.

엄유현 상인회장은 "그동안 주차 문제로 많은 어려움이 있었는데 시가 현장의 의견을 신속히 반영해 줘 감사하다"며 "앞으로도 상권이 활기를 되찾을 수 있도록 시와 지속적으로 협력하겠다"고 말했다.





남양주시(시장 주광덕)가 15일 별내동 작은도서관에서 로데오거리 상인회와 지역 문제 소통을 위한 정담회를 개최하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "현장의 어려움을 직접 듣고 소통해, 실질적인 해결책을 추진할 수 있었다"며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 상권 환경을 조성할 수 있도록 현장 중심의 소통을 강화하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

