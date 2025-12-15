"역시 계명대 디자인!" 산업디자인전람회서 금상·15명 대거 수상 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 단위 공모전서 금·은·동상 석권…산업디자인 경쟁력 입증

김민서 학생 반려동물 소통 디바이스 'Scent Me'로 금상 영예

계명대학교 학생들이 '제56회 경상북도 산업디자인전람회'에서 금상을 포함해 총 15명이 수상하는 뛰어난 성과를 거두며, 전국 최고 수준의 산업디자인 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

계명대학교는 이번 전람회에서 금상 외에도 은상, 동상을 석권하며 참가 부문에서 고른 실력을 보여줬다.

경상북도 산업디자인전람회는 전국 단위 공모전으로, 56년이라는 깊은 역사와 전통을 바탕으로 산업디자인 분야의 저변 확대와 우수한 창의적 인재 발굴에 크게 기여해 왔으며, 대한민국 디자인계의 중요한 등용문 중 하나로 자리매김했다.

계명대 산업디자인과 학생들이 제56회 경상북도 산업디자인전람회에서 금은동 등 15명이 수상을 했다. 왼쪽부터 은상 이해린(4학년), 금상 김민서(4학년), 장려 용예진(4학년)

AD

이번 전람회는 전국 단위 디자인 공모전으로 시각디자인, 공예디자인, 제품·환경디자인 등 3개 분야에서 총 247점이 출품됐다.

시상식은 지난 12일 구미시 새마을테마공원 3층 전시실에서 열렸다.

계명대 산업디자인과 김민서(4년) 학생은 'Scent Me' 작품으로 금상을 수상했다.

은상은 이해린(4년) 학생의 'POE-공기주입형 아치 슬리퍼', 동상은 박지현(4년) 학생의 'Guardian'이 각각 차지했다. 금상부터 동상까지 주요 상을 계명대 학생들이 석권했다.

장려상은 용예진 학생의 '모듈형 디퓨저'가 수상했으며, 특선에는 김다예(어린이용 드라이기 APLOW), 박균우(맹호-I), 고민균(모듈식 배송 드론 PORTA) 등 3명이 선정됐다.

입선에는 김민지, 용예진, 박지현, 김영록, 김가은, 김보민, 임강택, 이해린 등 8명이 이름을 올려 계명대 산업디자인과의 창의성과 실무 역량을 입증했다.

금상 작품 'Scent Me'는 보호자가 외출 중 수집한 향 정보를 집에 있는 반려견에게 전달해, 떨어져 있어도 서로의 경험을 공유하도록 한 소통 디바이스다.

반려동물의 정서적 안정과 일상 만족도를 높인다는 점에서 독창성과 실용성을 인정받았다.

김민서 학생은 "보호자와 반려견이 같은 경험을 느끼며 정서적으로 이어질 수 있는 새로운 소통 방식을 고민한 결과물이라 의미가 깊다"라며, "교수님의 조언과 사용자 경험을 실제 설계에 적용한 점이 좋은 평가로 이어진 것 같다"고 말했다.

김윤희 계명대 미술대학장은 "이번 수상을 계기로 지역과 사회가 필요로 하는 아이디어를 학생들이 제시해 실질적인 도움이 되길 기대한다"라며, "지역과 함께 성장하는 인재 양성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 계명대 산업디자인과는 실무와 이론이 조화를 이룬 교육과정을 바탕으로 'Red Dot Design Award', 'iF Concept Award', 'Spark Design Award', 'IDEA' 등 세계적인 디자인 공모전에서 꾸준히 성과를 내며 글로벌 디자인 인재를 배출하고 있다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>