헬퍼 로봇·주차장 화재 감지까지…아이파크 입주민 안전·편리함 잡았다

한진주기자

입력2025.12.16 11:30

AI 음성인식 월패드로 홈서비스 제공
헬퍼로봇 서비스 식음료 배송부터
종량제 봉투 수거 서비스도 시범 운영
지하주차장 전기차 화재 감지 시스템 적용

HDC현대산업개발은 인공지능(AI), 로봇, 확장현실(XR) 등 신기술 접목 범위를 넓혀가고 있다. 쓰레기 봉투를 수거하는 로봇 서비스부터 주차장에서 화재를 자동 감지·차단하는 서비스 등 스마트 주거 서비스를 확대하고 나섰다.


'서울원 아이파크'는 HDC현대산업개발이 가진 주거공간 혁신의 의지를 가장 잘 살펴볼 수 있는 곳이다. AI 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트, AI 보안 솔루션, AI 건물관리 시스템을 적용한다. AI 홈에이전트는 입주민 생활 패턴과 단지 데이터를 학습해 에너지 관리, 주차 안내, 커뮤니티 시설 예약 등 맞춤형 서비스를 제공한다. AI 보안 솔루션을 통해서는 CCTV와 출입 통제 시스템과 연동해 이상행동 감지, 화재·침입 예방, 실시간 알림 등의 기능을 활용할 수 있다. AI 건물관리 시스템은 조명과 냉난방을 자동 최적화하고 시설의 이상 징후를 모니터링 한다.

헬퍼 로봇·주차장 화재 감지까지…아이파크 입주민 안전·편리함 잡았다 HDC현대산업개발은 서울원아이파크 등 신규 분양단지에 HDC 스마트홈 IoT 기술과 생성형 AI 기반의 음성인식 월패드를 도입해 안전하고 스마트한 주거 서비스를 확대해 나갈 예정이다. HDC현대산업개발 제공
'HDC AI 음성인식 월패드'도 적용한다. 이 월패드는 복잡한 질문에도 자연스럽고 수준 높은 대화를 할 수 있다. 생성형 AI 기반 음성인식 기술을 적용해 클라우드 기반 자체 기기에서 텍스트를 분석한다. 화자를 구분해 인식하고 사용 패턴을 기반으로 홈서비스를 제공한다. 발화 키워드 분석을 통해 홈케어 서비스도 지원한다.


HDC현대산업개발은 아이파크 단지 내 모빌리티 기술을 활용한 솔루션도 도입한다. 고척아이파크에 도입할 '헬퍼 로봇 서비스'가 대표적이다. 이 로봇은 MD 주거동과 아이파크몰 상가를 연계해 입주민이 주문한 식음료와 상품을 집 앞까지 배송해 주는 서비스를 제공한다. HDC그룹의 공간 AIoT 전문기업 'HDC랩스'가 로봇 전문 기업과 협업해 개발한 로봇으로, 이 단지에서 이미 시범 운영한 바 있다.


이 로봇은 집 앞에서 종량제 쓰레기봉투를 수거해 대신 버려주는 서비스도 제공할 예정이다. 국내 공동주택에서는 최초의 서비스다. 입주민이 집 앞으로 호출한 로봇의 카고(Cargo)에 종량제 쓰레기봉투를 넣으면 로봇이 집하장까지 운반해 자동 배출한다. 아이파크홈 애플리케이션(앱)을 사용하는 고척아이파크 MD동 입주민들은 누구나 이용할 수 있다.


헬퍼 로봇·주차장 화재 감지까지…아이파크 입주민 안전·편리함 잡았다 HDC현대산업개발은 고척아이파크 단지 내에서 로봇 배송과 쓰레기 수거 로봇 시범 서비스를 앞두고 사전 테스트를 진행했다. 이번 시범 서비스 운영 결과를 반영해 아이파크 입주민에게 주거 편의를 제공하는 다양한 로봇 서비스를 지속해서 추진할 예정이다. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 서울원 아이파크부터 지하 주차장 내 전기차 화재 감지 보조 시스템을 기본적으로 적용하고 있다. 지능형 AI CCTV와 열화상 카메라를 설치해 전기차 화재를 사전에 감지하고 신속하게 대응할 수 있는 시스템이다. 전기차 급속 충전기가 설치된 주차면에는 열화상 카메라를 배치해 전기차 배터리 온도가 일정 기준 이상 상승하는지를 지속해서 감시한다. 360도 전방위 감시가 가능한 지능형 AI CCTV를 통해서는 연기와 불꽃을 실시간으로 감지하고, 감지 내용을 단지 관리사무소와 차량 소유자에게 전달한다. 전기차가 충전 중일 경우 자동으로 충전을 중지하는 기능도 지원한다. 주차 유도등을 빨간색으로 점등하고, 비상벨 수신기에 내장된 스피커를 통해 비상경보를 송출해 입주민들을 대피할 수 있도록 한다.


HDC현대산업개발 관계자는 "아이파크 입주민들이 안전하고 편리한 생활을 할 수 있도록 AI 기술을 개발해 스마트 주거 서비스를 지속해서 발전시킬 것"이라며 "다양한 클라우드 기반 서비스를 확대하고 지하 주차장의 주차 공간과 차량·로봇을 활용한 생활 밀착형 서비스를 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

