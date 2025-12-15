SNS에 넘쳐나는 황당 영상·가짜뉴스…올해의 단어에 '슬롭'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국에서 가장 오래된 사전 출판사인 '메리엄-웹스터'가 2025년 올해의 단어로 '슬롭(slop)'을 선정했다고 15일(현지시간) AP통신이 전했다. 메리엄-웹스터는 매년 단어 조회수와 검색량 증가 등을 토대로 올해의 단어를 선정하고 있다.

슬롭은 1700년대 처음 등장했을 당시 '질퍽한 진흙'을 의미했지만, 이후 '가치가 거의 없는 것'이란 뜻까지 포함하는 단어로 확장됐다. 최근에는 이 의미가 더 확장돼 '주로 AI를 이용해 대량으로 생산된 저품질 디지털 콘텐츠'를 뜻하게 됐다.

그렉 바를로 메리엄-웹스터 사장은 사전에 진행된 AP통신과의 인터뷰에서 "인공지능(AI)이라는 혁신기술과 연관돼 있고, 사람들이 흥미로워하면서도 짜증 나고 다소 우스꽝스럽다고 느끼는 현상을 잘 담아낸다"고 설명했다. 그 예시로는 "황당한 영상, 이상한 광고 이미지, 조악한 선전물, 진짜처럼 보이는 가짜 뉴스, 허접한 AI로 작성한 전자책" 등을 꼽았다.

그러면서 "사람들은 진짜, 그리고 진정성 있는 것을 원한다"며 "AI 시대에 슬롭은 저항의 언어에 가깝다. 인간의 창의성을 대체하는 문제에 있어서는 AI가 꼭 그렇게 '지능적'으로 보이지 않을 때가 있다"고 지적했다.

슬롭은 최근 영국 시사주간지 이코노미스트가 선정한 올해의 단어에도 포함됐다. 이코노미스트는 AI를 통해 만들어진 저품질 콘텐츠는 생산자에게 수익을 안겨주지만 다수 이용자에게는 오히려 큰 비용을 발생시킨다고 분석했다. 구글 등 포털 사이트와 사회관계망서비스(SNS) 상에 AI가 만들어낸 콘텐츠가 넘쳐나다 보니 일반 독자 입장에서 가치 있는 정보를 분별하기 위한 시간과 노력이 더 필요해졌다는 설명이다.





한편, 이날 메리엄-웹스터는 다른 주요 단어들도 공개했다. 모호한 의미로 미국 젠지(Z세대) 사이에서 폭발적으로 인기를 끈 '식스세븐(6-7)'을 비롯해 '게리맨더(Gerrymander)', '콘클라베(Conclave)', '관세(Tariffs)' 등 정치·사회·경제 용어 다수가 포함됐다.





