"디지털 트윈 연구·교류"… 동의대 인공지능그랜드ICT연구센터, 장시재경대 홍콩동문회 협약

동의대학교 인공지능그랜드ICT연구센터(센터장 정석찬)가 지난 6일 홍콩에서 장시재경대학교 홍콩동문회와 국제 정보통신기술(ICT) 및 인공지능(AI) 분야 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.
협약식에 인공지능그랜드ICT연구센터 정석찬 센터장, 장시재경대 홍콩동문회 조셉임 회장 등 주요 관계자들이 참석했다.
두 기관은 협약을 통해 디지털 트윈과 메타버스, 건설관리 등 신기술 기반 연구와 교류 확대를 추진하기로 합의했다.
협약의 주요 내용은 △AI 기반 산업 자동화 기술 교류 및 디지털 트윈·메타버스·건설관리 분야 R&D 협력 △관련 분야 기술 확산 위한 네트워크 구축 및 생태계 조성 협력 △관련 분야 인재 양성 및 인적자원 개발 공동 추진 △관련 분야 교육프로그램 개발 및 정보 교류 △각종 프로젝트 및 행사 상호 지원과 협력 등이다.
장시재경대 홍콩동문회는 정직, 지식, 인내 그리고 헌신을 핵심 가치로 설립된 단체로 홍콩 내 재학생·졸업생 간 네트워크 강화와 전문성을 키우는 것을 목표로 활동하고 있다.
중국 선전 지역 제조기업 3000여곳의 임직원을 비롯해 금융·비즈니스·법률·학계 등 다양한 분야의 전문가들이 참여해 네트워킹, 세미나, 사회 교류 프로그램을 정기적으로 운영하고 멘토링과 기업 지원 프로그램을 제공하고 있다.
정석찬 센터장은 "양 기관의 ICT 및 AI 분야 국제 협력 강화에 중요한 계기가 될 것"이라며 "제조·건설·디지털 기술 분야에서의 공동 성장을 통해 글로벌 네트워크를 확대하겠다"라고 말했다.
인공지능그랜드ICT연구센터는 과기정통부와 정보통신기획평가원의 지역지능화혁신인재양성사업의 지원으로 수행되고 있다.
