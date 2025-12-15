전두환 손자 전우원, 개인·가족사 담은 AI 웹툰 공개…"정신 좋은 것 같다"

SNS에 AI활용한 웹툰 공개

웹툰에 자신의 개인적 경험 담아

마약 투약 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 고(故) 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 근황을 공개했다. 전 씨는 최근 인공지능(AI)을 활용해 제작한 웹툰을 SNS에 연재하며, 가족사와 개인적 상처를 드러내고 있다. 지난 4일 전 씨는 인스타그램에 "정신을 놓은 것 같다"는 짧은 글과 함께 첫 번째 웹툰을 공개했다.

전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨. 아시아경제DB

웹툰 속에서 그는 자신을 '몽글이'라는 이름의 어린 양 캐릭터로 표현했다. 친어머니 최정애 씨는 순한 양으로, 전두환 전 대통령과 이순자 여사, 아버지 전재용 씨, 새어머니 박상아 씨는 '검은 양'으로 묘사됐다. 특히 전 전 대통령과 이 여사는 붉은 눈을 가진 사탄 같은 모습으로 그려졌다.

웹툰은 몽글이의 탄생과 함께 어머니의 눈물이 일상이 되는 장면으로 시작된다. 아버지의 외도와 가정 붕괴, 외할아버지의 사망 이후 어머니가 유방암·갑상선암·자궁경부암을 잇달아 진단받는 과정도 담겼다. 잦은 보호자 교체와 운전기사로부터의 학대 경험 역시 묘사됐다. 작품 속 몽글이는 일요일마다 '거대한 성'에서 심판을 받는데, 이는 전 전 대통령의 자택을 상징하는 것으로 보인다. 그는 음식을 먹지 못했다는 이유로 화장실에 감금되거나, 이동 중 멀미를 호소했다가 폭행을 당했다고 암시한다.

이후 미국에서 아버지의 재혼 과정을 목격하며 세계가 무너졌다고 고백하고, 도피하듯 떠난 유학 생활에서는 언어와 문화 차이로 왕따와 폭행을 겪었다고 전했다. 전 씨는 유학 과정에서의 비리 의혹과 더불어 가족사를 알고 난 뒤 "사람들이 나를 괴롭히는 이유가 할아버지 때문일까"라는 생각에 이르렀다고 하소연했다. 새어머니로부터 쫓겨났다는 주장도 포함됐다. 전 씨는 해당 웹툰을 계속 연재할 예정이라고 밝히며 향후 공개할 이야기에도 관심이 쏠리고 있다. 이를 접한 누리꾼들은 "웃을 일이 아니다", "가정환경이 너무 가혹하다", "그의 고통이 느껴진다", "몽글이에게 응원을 보낸다" 등 반응을 보였다.





앞서 전 씨는 2022년 10월부터 지난해 3월까지 미국에 거주하며 LSD·대마·엑스터시 등을 상습 투약한 혐의를 받았다. 이에 지난해 4월 서울고법 형사1-3부는 마약류 관리에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 기소된 전 씨에게 1심과 같이 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

