영화 '기생충' 현실로…집 압류되자 아파트 지하에 3년 숨어 산 70대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

집 경매로 넘어가자 지하에 무단 거주

부동산 중개인에게 적발…주거침입 현행범 체포

영화 기생충의 한 장면. 아시아경제DB

AD

영화 기생충을 연상시키는 실제 사건이 발생했다. 대만의 한 남성이 아파트 지하에서 3년간 몰래 거주하다가 적발된 것이다. 이 남성은 자신이 살던 집이 법원 경매에 넘어가자 해당 아파트 지하에 무단으로 생활 공간을 마련한 것으로 조사됐다.

13일(현지시간) 대만 TVBS등 현지 언론에 따르면 가오슝 경찰은 아파트 기계식 주차장 지하 공간에 무단 거주해온 A씨(71)를 무단 침입 혐의로 체포했다.

경찰에 따르면 A씨는 3년 전 자신이 살던 집이 법원 경매로 넘어가면서 해당 아파트 지하에 생활 공간을 마련했다. 이 아파트의 전 관리인이기도 했던 A씨는 출입 구조와 사각지대를 잘 알고 있어 비교적 쉽게 거주할 수 있었던 것으로 알려졌다.

A씨는 자신이 쓰던 침대와 책상, 의자를 비치했고, 생활용품을 콘센트에 연결해 실제 주택과 비슷한 구조로 사용했다. 주민들의 발길이 닫지 않는 공간이기 때문에 오랜 기간 발각되지 않았고, 최근 소유주가 집을 매물로 내놓으면서 현장 확인차 방문한 부동산 중개인이 이를 적발했다.





AD

중개인이 "왜 이곳에 있느냐"고 묻자 A씨는 "주차 공간은 모두가 사용하는 공용 시설"이라고 반박한 것으로 전해졌다. 부동산 중개인의 신고로 경찰이 출동했고, A씨는 현장에서 주거침입 현행범으로 체포됐다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>