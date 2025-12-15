2025년 순천시 SNS 이용자들 대상…만족도 조사 이벤트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS 만족도 조사 이벤트

250명 선정 기프티콘 증정

2025년 순천시 SNS 만족도 조사 이벤트. 순천시 제공

시 공식 SNS 채널 이용자들을 대상으로 '2025년 순천시 SNS 만족도 조사 이벤트'를 개최한다고 순천시는 밝혔다.

이번 만족도 조사 이벤트는 시민들이 시정 소식을 보다 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 운영 중인 순천시 공식 SNS 채널에 대해 만족도를 조사하고, SNS 참여형 이벤트를 통해 향후 보다 더 효율적인 소통 창구를 강화하기 위해 마련됐다.

참여 방법으로는 시에서 운영하는 SNS 채널 유튜브와 당근마켓을 구독한 후, 온라인 설문조사에 응한 이용자를 대상으로 진행된다. 설문조사와 이벤트는 15일부터 26일까지 운영될 예정이며, 추첨을 통해 250명에게 모바일 기프티콘을 증정할 예정이다.





시 관계자는 "이번 행사는 순천시가 운영하는 SNS 채널을 통해 시민과 더욱 가까이 소통하고 시민 의견을 반영하기 위한 자리"라며 "많은 시민의 참여와 함께 순천시 SNS 채널에 많은 관심과 구독을 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

