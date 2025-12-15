남원시 '민화 야광 놀이터 in 예루원' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

24일~27일까지 예루원 마당

전북 남원시가 오는 24일~27일까지 4일간 예루원 마당에서 겨울철 야간 특화형 프로그램 '민화 야광 놀이터 in 예루원'을 운영한다.

'민화 야광 놀이터 in 예루원' 포스터. 남원시 제공

AD

15일 시에 따르면 이번 프로그램은 한국 전통 민화에 블랙라이트(UV) 기법을 접목해 연말·크리스마스 시즌에 남원을 찾는 관광객들에게 독특하고 새로운 겨울 야간 체험을 제공할 예정이다.

행사 기간 동안 예루원 마당은 블랙라이트(UV) 조명을 활용한 형광·야광 민화 갤러리로 조성되며, 지역 미술학원과 초·중학생이 참여한 야광 민화 작품 전시, 야간 산책형 콘텐츠 등을 통해 풍성한 볼거리를 선사한다.

행사장 내에서는 블랙라이트가 적용된 민화 체험 놀이터, 형광 소품을 직접 제작하는 DIY 체험 프로그램인 스테인드글라스 트리 오너먼트 만들기, 전사 프린트 굿즈 제작, 크리스마스 쿠키 만들기, 나만의 굿즈 도장 만들기, UV 스크래치 페이퍼 등 체험할 수 있다.

남원시립농악단 공연, 버블·매직·벌룬쇼 등 크리스마스 분위기를 담은 다양한 공연프로그램도 함께 운영된다. 공연·체험·전시·놀이가 어우러진 다채로운 프로그램으로 겨울방학과 크리스마스를 맞아 아이들을 동반한 가족 단위 체험객들의 많은 방문이 예상된다.





AD

시 관계자는 "'민화 야광 놀이터 in 예루원'은 남원의 전통문화와 현대적 야간 콘텐츠가 조화를 이루는 새로운 겨울 명소가 될 것이다"며 "연말 시즌 남원을 찾는 시민과 관광객 모두가 따뜻하고 특별한 겨울밤의 추억을 만들 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>