중소기업계 "올해 경영환경 어려워…내년에도 먹구름"

중기중앙회, 경영실태 및 계획 조사 결과 발표

내수 부진·인건비 부담·자금난 등 직격

필요 정책 1순위는 금융·세제 지원

중소기업 절반 이상이 내수 부진과 비용 부담 증가로 올해 경영환경이 어려웠다고 평가했다.

중소기업중앙회는 이런 내용을 담은 '중소기업 경영실태 및 2026년 경영계획 조사' 결과를 15일 발표했다. 해당 조사는 지난 1일부터 5일까지 중소기업 1000곳을 대상으로 진행됐다.

조사 결과 응답 중소기업의 56.8%가 2025년 경영환경을 '어려웠다'고 평가했다. '어렵지 않았다'고 응답한 기업은 9.6%에 그쳤다. 올해 경영난의 주요 요인은 '내수 부진'(79.8%)이 가장 많았고, 뒤이어 '인건비 상승'(31.7%), '자금조달 곤란'(27.1%), '원자재 가격 상승'(23.6%) 등 순이었다.

중소기업중앙회 '중소기업 경영실태 및 2026년 경영계획 조사' 결과. 중소기업중앙회

경영환경 개선을 위한 주된 노력으로는 '비용절감 및 생산성 향상'이 63.1%로 가장 높았으며, 다음으로 '판로 확대 및 마케팅 개선'(57.7%), '자금 조달처 확대'(23.5%) 등의 순으로 나타났다. 올 한 해 가장 유용했던 정부 정책은 '세금 감면·납부 유예'(33.3%)로 꼽혔고, 이어 '경영 안정 지원'(25.1%), '대출만기 유예·연장'(14.0%) 순서였다.

2026년 경영환경에 대해 응답기업의 63.1%가 '올해와 비슷할 것'으로 응답하며 내년 역시 경영환경이 어려울 것으로 내다봤다. '호전될 것'이라는 기업은 21.7%, '악화될 것'이라는 기업은 15.2%로 조사됐다. 내년 핵심 경영전략으로는 '비용 절감 및 생산성 향상'이 61.4%로 가장 많았으며, 다음으로는 '판로 확대 및 마케팅 개선'(54.9%), '현상 유지 및 리스크 관리 중점'(21.2%) 순으로 나타났다.

내년 중소기업에 가장 필요한 경제정책으로는 '금융 지원 및 세금 부담 완화'(77.7%)가 가장 높은 선택률을 보였다. 중장기적으로 중소기업 경영에 대비가 필요한 요소로는 '인력난 및 노동 환경 변화'(41.5%), '산업변화에 뒤처진 규제'(16.7%) 등이 꼽혔다.





추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 "중소기업이 비용 절감 및 생산성 향상을 통해 경영환경 개선을 위해 노력하는 만큼 정부도 자금조달 곤란과 인력난 등 애로 요인에 대한 정책적 지원을 강화해 중소기업이 어려운 경영 여건을 극복할 수 있도록 뒷받침해야 한다"고 했다.





