강원도교육청, 유아 언어 발달 검사·치료 지원 사업 성과보고회 개최

공교육의 공정한 출발선 위한

유아기 언어발달지원의 성과

강원특별자치도교육청은 '2025 유아 언어 발달 검사 및 치료 지원 사업 성과보고회'를 15일 강원특별자치도교육청유아교육원에서 개최했다.

강원도교육청 전경. 강원도교육청 제공

이번 성과보고회는 2025년 유아 언어 발달 검사와 치료 지원 사업의 성과를 공유하고, 원장, 원감, 교사 등 다양한 직급의 사업 참여자들의 의견 나눔을 통해 유아 언어 발달 사업의 향후 운영에 대한 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

주요 내용은 △유아 언어 발달 검사 및 치료 지원 사업 경과보고(유아교육팀 장학관 김순남) △2025년 사업 성과 보고(한림대학교 교수 이윤경) △사업 평가회 등으로 구성된다.





탁진원 유초등교육과장은 "이번 성과보고회가 향후 유아 언어 발달 교육 강화 정책 수립을 위한 밑거름이 되길 기대하며, 학령전기 유아의 언어교육을 강화하여 교육의 동등한 출발선을 보장하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

