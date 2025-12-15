멤레이비티, HBM 용량 한계 개선 핵심기술 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스닥 상장사 멤레이비티는 인공지능(AI) 인프라의 핵심 병목으로 지적돼 온 그래픽처리장치(GPU) 메모리 용량 한계 문제를 보완할 수 있는 차세대 확장형 메모리 기술을 확보했다고 15일 밝혔다.

AI 모델의 대형화와 데이터 처리 수요 급증에 대응하기 위한 중장기 성장 전략의 일환이다.

멤레이비티는 GPU·스토리지 인터페이스 및 데이터 경로 기술 보유 기업 멤레이(MemRay)가 자체 개발한 '바이트플래시(ByteFlash)' 특허 기술에 대한 독점적 전용실시권을 취득하고 전략적 협력 관계를 구축했다고 설명했다. 계약에 따라 멤레이비티는 멤레이가 보유한 ▲플래시 기반 가속기 및 이를 포함하는 컴퓨팅 디바이스 ▲메모리 제어 장치 및 이를 포함하는 컴퓨팅 디바이스 등에 관한 한국 및 미국 특허권을 기반으로 제품 개발·생산·판매 등 사업 전반을 독점적으로 추진할 수 있는 권리를 확보하게 된다.

AI 연산 핵심 장치인 GPU는 초고속 연산을 위해 고대역폭메모리(HBM)를 사용하고 있다. HBM은 처리 속도 측면에서는 최적의 메모리로 평가받고 있다. AI 모델이 대형화될수록 GPU가 필요로 하는 메모리 용량이 빠르게 늘어나면서 HBM 중심 구조만으로는 비용과 구조적 제약이 커지고 있다는 지적이 나온다.

멤레이비티가 확보한 멤레이의 특허 기술은 이 같은 문제를 보완하기 위한 차세대 확장형 메모리 구조다. 기존 GPU 메모리 체계를 유지하면서도 대용량의 메모리 자원을 효율적으로 활용한다. 작지만 빠른 HBM의 용량 한계적 단점을, 외부 메모리를 효율적으로 연결해 확장시켜 해결하는 구조다.

회사 관계자는 "글로벌 AI 시장을 이끄는 국내외 주요 기업들이 차세대 HBF(High Bandwidth Flexible Memory) 개발을 미래 성장동력으로 검토하고 있는 상황"이며 "멤레이의 특허 기술은 한발 앞선 기술적 대안이 될 수 있다"고 소개했다.

이어 "HBF 구조를 전제로 할 경우 멤레이의 'GDS(GPU Direct Storage)' 기술은 저장장치와 GPU 간 직접적인 데이터 이동을 담당하고, '바이트플래시'는 GPU가 활용할 수 있는 확장 메모리 영역을 구성하는 역할을 하게 된다"고 설명했다.





AD

멤레이는 2016년 연세대학교 및 카이스트 간 산학협력을 통해 설립된 원천 기술 개발 전문업체다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>