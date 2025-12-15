인스파이어, 힐튼 공식 채널서도 예약…멤버십 리워드 2배 적립

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전략적 파트너십, 16일부터 객실 예약 호환

더블 포인트 프로모션 진행

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 글로벌 호텔 체인 힐튼과 체결한 전략적 파트너십에 따라 16일부터 힐튼 공식 채널을 통해서도 인스파이어 객실을 예약할 수 있다고 15일 밝혔다.

인스파이어 엔터테인먼트 리조트 전경. 인스파이어 제공

이를 기념해 힐튼 공식 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱) 등 힐튼 공식 채널을 통해 인스파이어 객실을 예약하면 멤버십 리워드 포인트를 2배로 받을 수 있는 '더블 포인트 프로모션'을 진행한다.

힐튼 공식 채널 이용자들을 위한 호텔 패키지도 출시한다. 이번 패키지는 호텔 1박 숙박과 함께 뷔페 레스토랑 셰프스 키친의 조식(2인) 또는 조식 및 석식(2인)이 포함된 2종으로 구성됐다. 또 힐튼 공식 채널을 통해 인스파이어 객실 예약 시 모든 상품에 5% 할인 혜택도 제공한다.

앞서 인스파이어는 지난 10월 힐튼과 전략적 파트너십 계약을 체결했다. 이 협력을 통해 3개 호텔 타워(총 1275실)를 직접 운영하면서 힐튼의 파트너 호텔로서 글로벌 로열티 프로그램인 힐튼 오너스(Hilton Honors)에 참여하게 된다. 힐튼 공식 채널을 통해 인스파이어 객실을 예약한 힐튼 오너스 회원 고객들은 포인트와 현금을 자유롭게 조합해 사용할 수 있는 유연한 결제 옵션, 회원 전용 할인, 힐튼 오너스 모바일 앱 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.





인스파이어 관계자는 "이번 더블 포인트 프로모션과 호텔 패키지는 단순히 호텔 숙박 이상의 즐거움을 넘어 인스파이어에서만 누릴 수 있는 여행의 가치를 고객에게 전달하기 위해 기획됐다"며 "보다 많은 힐튼 오너스 멤버십 고객들이 한국에서도 멤버십 혜택을 누리는 동시에 인스파이어의 다채로운 엔터테인먼트와 함께 최상급 호텔 서비스를 경험하길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

