본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

DL케미칼 "여천NCC 구조재편 끝까지 책임지겠다"

오지은기자

입력2025.12.15 09:46

시계아이콘01분 37초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

여천NCC, 지난 12일 원료공급계약 마쳐
"정부 석유화학 재편 방향에 전면 동의"
"고용 안정 약속…내부 재배치 우선 검토"

DL케미칼이 여천NCC 3공장 폐쇄를 포함한 정부 주도 석유화학 구조재편 대응과 관련해 전면적인 책임 경영 방침을 공식화했다. 여천NCC 대주주인 DL케미칼은 원가 보전 강화와 에틸렌 생산능력 감축을 전제로 자사 다운스트림 사업 규모까지 재편하고, 고용과 재무 안정성 확보에도 책임을 지겠다는 입장을 분명히 했다.


DL케미칼은 15일 여천NCC와의 원료공급계약 체결 여부와 함께 정부의 나프타분해시설(NCC) 감축 기조, 여천NCC 구조혁신 방향성에 대한 공식 입장을 발표했다. 회사는 외부 원료가격 컨설팅 결과에 대해 "현실을 정면으로 직시한 출발점"이라고 평가하면서도 "채권단과 정부가 안심할 수 있는 수준의 더 강한 안전장치와 공동 책임 구조가 필요하다"고 밝혔다.

DL케미칼 "여천NCC 구조재편 끝까지 책임지겠다" DL케미칼 여수 공장 전경. DL케미칼
AD

한화솔루션과 DL케미칼은 여천NCC와의 19년 장기공급계약이 종료된 이후 1년여간 원료 가격 협상을 이어왔다. DL케미칼은 그동안 원료가격 해석을 둘러싼 이견으로 신뢰가 흔들렸지만, 이제는 합의된 기준 위에서 계약과 경영 논의를 진행할 수 있는 토대가 마련됐다고 설명했다. 다만 "기준점이 생겼다고 해서 구조적 위험이 해소된 것은 아니다"며 추가 보완 필요성을 강조했다.


여천NCC 이사회는 지난 12일 오후 늦게 양 주주사와의 원료공급계약을 매듭지었다. 계약 기간은 올해 1월1일부터 2027년 12월31일까지다. 기존과 비교해 기간이 3년으로 확 짧아졌다. 구체적인 가격은 공개하지 않았지만, 국제 시장지표 및 원가 기반 산식을 적용해 산정했다.


DL케미칼은 주주이자 원료 수급자인 입장에서 NCC 원가 보전 비중 확대가 구조혁신안에 반드시 반영돼야 한다고 밝혔다. 자구 노력이 항상 계획대로 달성된다는 보장이 없는 만큼, 시황과 리스크를 반영해 적자를 보지 않게끔 주주사가 노력해야 한다는 취지다. 2025년 여천NCC 실적이 최초 경영계획(BEP 수준) 대비 약 3000억원 이상 악화한 데다, 두 번째 증자 이후 4분기로 갈수록 손익이 빠르게 나빠지고 있다는 점을 근거로 들었다.


NCC 감축과 관련해서는 정부 방침에 부합하는 방향으로 주주사 포트폴리오를 과감히 재편하겠다는 입장을 분명히 했다. DL케미칼은 에틸렌 기준 감축 옵션에 따라, 3공장보다 규모가 큰 대형 공장 1기 셧다운을 통한 공급 조절이 수익성 측면에서 더 합리적일 수 있다고 밝혔다. 여천NCC의 생산능력은 에틸렌 기준 1공장 90만t, 2공장 91만5000t, 3공장 47만t 규모다.


이에 따라 수익성이 낮고 구조적으로 경쟁력이 떨어지는 다운스트림 제품군은 단계적으로 정리하고, 일부 설비는 스크랩하거나 고부가 제품 생산을 위해 재배치할 계획이다. 축소된 생산능력 하에서도 수익성을 확보하기 위해 연구개발(R&D) 역량은 고부가 제품 중심으로 집중한다는 방침이다.

DL케미칼 "여천NCC 구조재편 끝까지 책임지겠다"


DL케미칼 관계자는 "NCC 감축 이후의 시대에서 다운스트림 고부가화는 선택이 아니라 생존 조건"이라며 "이는 정부의 산업 재편 기조이자 여수산단 전체가 함께 고민해야 할 과제"라고 말했다.


주주사로서의 시장성 조달책임과 고용 안정 의지도 재확인했다. DL케미칼은 구조혁신 과정에서 필요한 시장성 조달에 대한 책임 있는 역할을 수행하고, 생산시설 감축에 따른 잉여 인력은 내부 재배치를 우선하되 추가 인력이 발생할 경우에도 최대한 고용 안정성을 확보하겠다고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

모든 자구 노력 이후에도 시황이 예상보다 악화해 여천NCC에 유동성 문제가 발생할 경우, 주주로서 추가 금융 지원도 배제하지 않겠다는 입장이다. 김종현 DL케미칼 부회장은 "구조조정이라는 이름으로 책임을 남에게 전가하지 않겠다"며 "원가 보전, 비즈니스 재편, 고용, 재무까지 함께 책임지는 파트너가 되겠다"고 말했다. 이어 "업계와 지역사회, 채권단이 안심할 수 있을 때까지 우리가 먼저 한 걸음 더 나아가겠다"고 덧붙였다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다

    정부가 추진해 온 FTA(자유무역협정) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기