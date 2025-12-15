거창군, 자치행정 부문 '2025 TV조선 경영 대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년 친화 도시 지정, 거창 형 의료복지타운 조성 등

적극 행정으로 지역소멸 위기 대응



경남 거창군이 지난 12일, TV조선에서 주관하는 '2025 TV조선 경영 대상' 에서 '자치행정 부문(지역혁신 분야)'에서 대상을 받았다.

거창군은 '더 큰 거창도약, 군민 행복 시대'를 비전으로 ▲농촌에서 청년이 비전을 가지고 정주하고 성장할 수 있는 청년 친화 정책 ▲365일 응급의료체계 구축 ▲의료복지타운 조성 추진 등 공공의료 인프라 확충 ▲교육 발전 특구 및 학교 복합화 사업 추진 ▲ 서북부 경남 4개 군의 지역소멸 위기 공동 대응을 위한 행정협의회 운영 등 지역소멸 위기에 선제적으로 대응했다.

이러한 노력으로 경상남도 내에서 2년 연속 군부 인구 1위, 2024년 합계출산율 1.20명으로 경남 1위·전국 18위의 성과를 거뒀다.

거창 의료복지타운 착공식 사진

특히, 2025년 2월 대한민국 최초 청년 친화도 시로 지정된 거창군은 경남 도내 군부 최초 청년정책 담당 신설과 청년 기본계획 수립, 청년 기본조례 시행규칙 제정 등 제도적 기반을 마련하고, 청년 도약 금, 디딤돌 통장, 결혼축하금 등 실질적 자립 지원 정책과 청년을 위한 3대 공간(문화+주거+일자리) 조성을 위해 노력해 왔다.

이 같은 추진 성과로 청년 거점 공간 '거창 청년 사이'가 2023년 7월 개관했으며, 청년임대주택 '거창 청년 누리'는 준공식 후 12월부터 입주를 시작했다. 그리고 청년 창업과 일자리 지원 활성화를 위해 준비 중인 청년창업 지원센터는 2026년 1월 착공 후 2027년 준공을 목표로 하고 있다.

더불어 지역 책임의료기관으로 지정된 거창적십자병원 이전·신축과 연계해 공공산후조리원·행복암센터·육아드림센터 등을 집적한 '의료복지타운' 조성과 거창초 학교복합시설 건립을 연계해 0세에서 12세까지 육아·돌봄 부담 제로화를 목표로 설정한 '아이 천국·거창 012 케어' 추진을 통해 지역 소멸에 전략적으로 대응하고 있다는 점도 우수한 혁신 정책으로 인정받았다.

군민들이 가장 관심 있게 지켜보고 있는 거창 의료복지타운은 시설의 집적을 통한 의료, 보육, 돌봄서비스를 종합적으로 제공할 거창군의 대형 프로젝트이자, 서부 경남과 인근 시군까지 아우르는 거점시설이 될 것으로 기대하고 있으며, 올해 10월 부지 착공식을 통한 첫 발걸음을 내디디며 순조롭게 사업이 추진되고 있다.





거창군 관계자는 "이번 수상이 우리 군을 비롯한 모든 지방자치단체가 겪고 있는 소멸의 위기에 대응하기 위한 정책 추진에 의미 있는 계기가 됐다"며, "현재의 위기를 새로운 기회로 전환할 수 있도록 혁신적인 정책을 지속해서 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

