삼정KPMG "中 한일령에 韓 3·4성급 호텔 가치 급등 전망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'중국 한일령과 한국 호텔 시장 영향 분석' 보고서

아시아 관광 지형 변화, 韓 호텔 재평가 국면

중국 정부의 한일령(限日令·일본 대중문화 콘텐츠 유입 제한) 조치로 중국과 일본 간 관광이 급격히 위축되면서, 아시아 관광 수요가 빠르게 재편되고 한국 호텔 시장에도 구조적 변화가 본격적으로 나타나고 있다. 이번 조치가 단기적인 수요 변동을 넘어 한국 호텔 시장 전반을 재평가할 구조적 계기로 작용할 것이라는 진단이 나왔다.

연합뉴스

AD

삼정KPMG는 15일 이 같은 내용을 담은 '중국 한일령과 한국 호텔 시장 영향 분석' 보고서를 발간했다고 밝혔다. 보고서는 중국의 일본 여행 제한이 한국 관광 및 호텔 시장에 가져올 변화를 심층 분석하며, 중국 한일령 압력의 영향과 향후 한국을 포함한 아시아 관광 수요 재편 가능성을 전망했다.

이번 규제는 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사 사태 시 군사 개입' 발언에 대응해 중국이 일본 방문을 사실상 억제하면서 촉발됐다. 중국 정부는 2017년 한한령을 비롯해 정치적 갈등이 발생할 때마다 해외여행을 통제해 온 바 있어, 이번 조치 역시 중국 국민 정서 변화와 정책 방향에 따라 중단기적으로 관광 흐름을 빠르게 바꿀 가능성이 큰 것으로 평가된다.

삼정KPMG는 중국의 일본 여행 제약이 장기화할 경우 중국인 관광 수요가 동남아시아 및 한국 등 인접 지역으로 분산될 수 있다고 분석했다. 실제로 태국, 싱가포르, 말레이시아 등은 언어 소통 편의성과 정치적 중립성을 기반으로 유력 대체지로 부상하고 있다. 아울러 지리적 근접성과 한류 확산을 고려하면 한국 역시 중국인 관광객에게 충분히 경쟁력 있는 선택지로 재부상할 여지가 크다고 평가했다.

보고서는 중국인 인바운드가 확대될 경우 서울 관광호텔 시장의 객실 가동률(OCC)과 평균 객실단가(ADR)가 동반 상승하며, 이는 투자수익률 개선과 자산가치 상승을 동시에 견인할 것으로 내다봤다. 특히 3·4성급 호텔은 이미 높은 점유율을 유지하고 있어 추가 수요 유입 시 사실상 연중 만실에 가까운 운영 효율을 보일 것으로 예상되며, 5성급 대비 초기 투자비용이 낮아 수익성 측면에서도 매력적인 투자 대안으로 부각되고 있다.

또한 공급이 제한된 서울은 구조적으로 자산가치 상승 압력이 지속될 가능성이 높고, 수도권 및 부산 등 주요 권역은 투자비 대비 성장 잠재력이 커 새로운 전략적 지역으로 떠오르고 있다고 분석했다.

이에 따라 글로벌 및 국내 기관투자자들은 ▲서울 핵심 자산의 추가 밸류업 기회, ▲수도권·부산 등 성장 지역 중심의 포트폴리오 확장, ▲신규 개발 및 리노베이션 프로젝트 참여 등 다각적 전략을 검토해야 한다고 조언했다.

삼정KPMG 호텔 및 관광산업 전문팀 석봉길 상무는 "중국의 한일령은 단순한 단기 변수에 그치지 않고 한국 호텔 시장의 구조적 재편을 촉발하는 전환점"이라며 "지금이 변화 신호를 선제적으로 포착해야 할 중요한 '전략적 투자 타이밍'"이라고 강조했다.





AD

삼정KPMG는 앞으로도 글로벌 지정학 리스크와 관광 수요 변화가 국내 호텔·레저 산업에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링하며, 투자자와 기업의 중장기 전략 수립을 지원할 계획이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>