놀유니버스, '놀라운 2025 연말세일'…"올해 마지막 혜택"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 한 해 가장 인기 많았던 국내외 여행지 대상 혜택 마련

놀유니버스가 이달 말까지 NOL, NOL 인터파크투어, 트리플 전 플랫폼과 함께하는 대규모 프로모션 '놀라운 2025 연말세일'을 열고 인기 국내외 여행지를 중심으로 다양한 특가 혜택을 선보인다고 15일 밝혔다.

AD

먼저 NOL은 올 한 해 고객들의 큰 사랑을 받았던 국내 호텔과 펜션들을 엄선해 전용 특가에 선보인다. 프로모션 기간 동안 매일 오전 10시에는 국내 레저 10% 할인 쿠폰을, 오전 11시에는 국내 숙소 25% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다. 또한 비발디파크·알펜시아리조트·오투리조트 등 전국 주요 스키장의 리프트권 구매 시 적용 가능한 10% 할인 쿠폰을 선착순 제공해 겨울철 놀거리까지 한 번에 준비할 수 있도록 지원한다.

해외여행 혜택도 한층 강화한다. NOL은 매일 오전 11시 해외 항공과 숙소 25% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다. 이달 말일까지 투어& 15% 쿠폰을 상시 제공하는 동시에, 해외패키지 정식 오픈을 기념해 일본·베트남 패키지 5% 할인과 패키지 예약 고객에게 최대 10만 NOL 포인트를 지급하는 리워드 이벤트를 마련한다. 삿포로·도쿄·오사카·후쿠오카 등 일본 주요 도시 항공권은 최대 1만원 즉시 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

NOL 인터파크투어는 기간별로 일본ㆍ동남아ㆍ중화권 등 주요 여행지를 지정해 항공·숙소·투어·패키지 상품을 할인가에 선보이는 타임특가를 운영한다. 이외에도 하루 두 차례 해외 항공권·숙소·투어&액티비티 50% 할인 쿠폰을 선착순 제공하고, 최대 159만 원 상당의 쿠폰팩을 추가로 마련한다. 트리플 역시 매일 오전 11시마다 해외 숙소 15% 할인 쿠폰을 발급해 연말 여행 준비 부담을 낮추는 데 함께한다.





AD

놀유니버스 관계자는 "연말을 맞아 고객이 국내외 어디든 합리적으로 떠날 수 있도록 전 플랫폼이 참여하는 폭넓은 혜택을 구성했다"며 "앞으로도 고객의 여행·여가 경험 전반에서 즐거움을 제공하는 다양한 서비스와 프로모션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>