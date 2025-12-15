'46개국 참여' 컴업 성료…·3447건 매칭 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

딥테크·글로벌·기업가정신 중심 프로그램

"스타트업이 글로벌 혁신의 중심에 서도록"

코리아스타트업포럼은 지난 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열린 글로벌 스타트업 페스티벌 '컴업(COMEUP) 2025'가 성황리에 마무리됐다고 15일 밝혔다.

올해 컴업 행사는 '미래를 다시 쓰는 시간(Recode the Future)'을 슬로건으로 내걸고, 스타트업이 기술 혁신과 기업가정신을 기반으로 미래 산업의 판도를 새롭게 정의해 나가는 흐름에 집중했다. 딥테크·글로벌·기업가정신을 핵심축으로 전시, 콘퍼런스, IR, 개방형 혁신(오픈이노베이션) 등 다채로운 프로그램을 운영하며 글로벌 창업 생태계 구성원 간의 교류와 협력을 확대했다.

컴업 2025에는 역대 최대 수준인 46개국이 참여했다. 국내외 창업가, 투자자, 대기업 및 정부기관 관계자 등 다양한 생태계 구성원이 한자리에 모여 활발히 교류하며 총 3447건의 투자·비즈니스 매칭이 성사됐다.

또 코스포, 벤처기업협회, 한국벤처캐피탈협회(VC협회)가 첫 공동 주관으로 참여하면서 민간 창업 생태계 연대도 강화했다. 코스포의 스타트업 네트워크와 벤처기업협회·VC협회의 투자·스케일업 중심 역량을 결합하고, 스타트업을 위한 프로그램 기획부터 운영 전반까지 투자 중심의 실질적 성과를 도출하는 방향으로 체계를 강화했다.

코스포는 올해 컴업이 거둔 가장 큰 성과 중 하나로 해외 참여 규모의 확대를 꼽았다. 사우디아라비아, 인도, 일본, 캐나다 등 총 7개국이 국가관을 운영해 자국의 기술과 스타트업 생태계를 소개하며 글로벌 네트워크를 확장했다. 현대건설, 엔비디아, NHN클라우드 등 대기업 35곳이 오픈 이노베이션 프로그램에 참여해 실질적인 협업 가능성을 만들어냈으며, 사우디 국영 인공지능(AI) 기업 휴메인(HUMAIN)은 컴업 2025 첫날 키노트 연사로 참여해 한국 스타트업과의 협력 활동 계획 등을 마련하기로 했다.

올해 컴업은 '창업 가치'를 전파하는 데에도 집중했다. 올해 처음 신설된 '퓨처 파운더(Future Founder)' 프로그램을 통해 차세대 창업가 및 예비 창업인재 육성의 중요성을 강조했다. 학생 창업팀 발표 및 멘토링, Z세대 창업가 이야기 등의 세션을 통해 미래 국가 경쟁력을 위해 창업 인재 육성이 중요함을 상기했다.

이 밖에도 기후 위기 대응 기술을 주제로 한 세션에서는 기술 기반의 사회 문제 해결 사례를 공유하고, Z세대 창업가가 전하는 트렌드 분석 세션, 가족의 관점에서 바라본 창업가의 삶을 다룬 토크 등 다양한 프로그램을 마련해 참가자들의 이목을 끌었다.

또 미국·유럽·중국·일본 진출을 향한 '컴업스타즈 2025'의 파이널 피치, 정부 10개 부처 합동 창업경진대회 '도전! K-스타트업 2025 왕중왕전', 외국인 창업팀을 위한 'K-스타트업 그랜드 챌린지(KSGC) 데모데이'는 초기부터 글로벌 스케일업 단계까지 아우르는 프로그램도 진행했다.





한상우 코스포 의장은 "세계 각국의 창업가들과 글로벌 기업·투자자가 한자리에 모여 기술과 기업가정신 기반의 새로운 미래를 논의할 수 있었던 자리였다"며 "앞으로도 스타트업들이 글로벌 혁신의 중심에서 성장할 수 있도록 우리의 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





