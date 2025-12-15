본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

연말 배당주 투자, 배당소득 분리과세 예상 종목은

송화정기자

입력2025.12.15 08:10

수정2025.12.15 08:47

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

배당소득 분리과세 시행으로 관련 종목에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 NH투자증권은 분리과세 적용 가능성이 높은 종목으로 삼성생명, 제일기획, 한전KPS, 한전기술, 하이트진로, 에스원 등을 꼽았다.


연말 배당주 투자, 배당소득 분리과세 예상 종목은
AD

15일 김종영 NH투자증권 연구원은 "배당 기준일은 연말이지만 배당금 규모는 그 이후에 확정되기 때문에 배당 소득을 얻고자 하는 투자자는 연말 시점에 기업의 순이익, 배당성향, 과거 배당 정책을 고려해 목표 기업에 접근해야 한다"면서 "특히 분리과세 적용 여부 결정에 있어 핵심 요건은 배당성향이지만 배당성향은 배당금보다 순이익 변동에 따라 크게 달라진다. 따라서 일관적으로 40% 이상 배당성향을 유지 중이며 이익 변동성이 낮은 기업의 분리과세 적용 가능성이 높다고 보는 것이 합리적"이라고 설명했다.


배당소득 분리과세는 12월 결산 법인의 2026년 1월 1일 이후 배당 지급분부터 적용된다. 따라서 2025년 12월 26일까지 특정 기업의 주식을 순매수해 12월 말 기준일 주주명부에 등재되면 해당 기업이 분리과세 요건을 충족하는 경우 2026년 지급되는 배당에 대해 분리과세 혜택을 받을 수 있다.


2025년 12월 31일이 배당 기준일인 기업도 배당이 2026년에 지급되는 만큼 분리과세 적용 대상이다. 다만 실제 분리과세 요건 충족 여부는 주주총회 이후 확정된다. 세부 일정은 배당 기준일 설정→배당금 잠정 공시→주주총회에서 배당금 확정→분리과세 적용 기업 여부 공시→기준일 보유 주주에게 배당 지급으로 진행된다.


현시점에서 분리과세 적용 가능성이 높은 종목군으로는 삼성생명, 제일기획, 한전KPS, 한전기술, 하이트진로, 에스원 등이 꼽힌다. 김 연구원은 "이 기업들은 과거에도 배당체계가 안정적이었고 배당성향이 비교적 높은 수준을 유지해왔다는 점에서 분리과세 가능성이 높다"고 말했다.


일부 종목의 배당성향 상향 가능성도 존재한다. 배당성향 25% 이상, 전년 대비 현금 배당금액 10% 증가 조건 충족 시 배당 노력형 종목에 편입된다. 김 연구원은 "배당성향 충족을 위해 배당금을 증액하거나 증액이 여의치 않을 경우 4분기 비용 과다 처리를 통해 배당소득 분리과세 요건 충족에 나서는 기업이 등장할 수 있다"고 내다봤다.


지금 뜨는 뉴스

AD

NH투자증권은 분리과세를 목표로 하는 대규모 자금이 내년 2~3월 주식시장에 본격 유입될 것으로 전망했다. 김 연구원은 "대부분의 기업이 결산 배당금과 배당 기준일을 이 시기에 확정하기 때문"이라며 "이들 기업은 관례적으로 배당금도 선제적으로 공시하는 경우가 많아 투자자 입장에서 분리과세 적용 여부를 조기에 판단하기 용이하다. 이는 대규모 자금 유입 전망을 뒷받침하는 요인"이라고 설명했다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기