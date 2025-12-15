연말 배당주 투자, 배당소득 분리과세 예상 종목은

배당소득 분리과세 시행으로 관련 종목에 대한 관심이 커지고 있는 가운데 NH투자증권은 분리과세 적용 가능성이 높은 종목으로 삼성생명, 제일기획, 한전KPS, 한전기술, 하이트진로, 에스원 등을 꼽았다.

AD

15일 김종영 NH투자증권 연구원은 "배당 기준일은 연말이지만 배당금 규모는 그 이후에 확정되기 때문에 배당 소득을 얻고자 하는 투자자는 연말 시점에 기업의 순이익, 배당성향, 과거 배당 정책을 고려해 목표 기업에 접근해야 한다"면서 "특히 분리과세 적용 여부 결정에 있어 핵심 요건은 배당성향이지만 배당성향은 배당금보다 순이익 변동에 따라 크게 달라진다. 따라서 일관적으로 40% 이상 배당성향을 유지 중이며 이익 변동성이 낮은 기업의 분리과세 적용 가능성이 높다고 보는 것이 합리적"이라고 설명했다.

배당소득 분리과세는 12월 결산 법인의 2026년 1월 1일 이후 배당 지급분부터 적용된다. 따라서 2025년 12월 26일까지 특정 기업의 주식을 순매수해 12월 말 기준일 주주명부에 등재되면 해당 기업이 분리과세 요건을 충족하는 경우 2026년 지급되는 배당에 대해 분리과세 혜택을 받을 수 있다.

2025년 12월 31일이 배당 기준일인 기업도 배당이 2026년에 지급되는 만큼 분리과세 적용 대상이다. 다만 실제 분리과세 요건 충족 여부는 주주총회 이후 확정된다. 세부 일정은 배당 기준일 설정→배당금 잠정 공시→주주총회에서 배당금 확정→분리과세 적용 기업 여부 공시→기준일 보유 주주에게 배당 지급으로 진행된다.

현시점에서 분리과세 적용 가능성이 높은 종목군으로는 삼성생명, 제일기획, 한전KPS, 한전기술, 하이트진로, 에스원 등이 꼽힌다. 김 연구원은 "이 기업들은 과거에도 배당체계가 안정적이었고 배당성향이 비교적 높은 수준을 유지해왔다는 점에서 분리과세 가능성이 높다"고 말했다.

일부 종목의 배당성향 상향 가능성도 존재한다. 배당성향 25% 이상, 전년 대비 현금 배당금액 10% 증가 조건 충족 시 배당 노력형 종목에 편입된다. 김 연구원은 "배당성향 충족을 위해 배당금을 증액하거나 증액이 여의치 않을 경우 4분기 비용 과다 처리를 통해 배당소득 분리과세 요건 충족에 나서는 기업이 등장할 수 있다"고 내다봤다.





AD

NH투자증권은 분리과세를 목표로 하는 대규모 자금이 내년 2~3월 주식시장에 본격 유입될 것으로 전망했다. 김 연구원은 "대부분의 기업이 결산 배당금과 배당 기준일을 이 시기에 확정하기 때문"이라며 "이들 기업은 관례적으로 배당금도 선제적으로 공시하는 경우가 많아 투자자 입장에서 분리과세 적용 여부를 조기에 판단하기 용이하다. 이는 대규모 자금 유입 전망을 뒷받침하는 요인"이라고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>