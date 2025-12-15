흥학관 전시, 옛터에서 개막…광주 청년·항일운동 자료 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1920~30년대 청년회·노동야학

항일단체 활동 기록 소개…15일부터 전시

일제강점기 광주 지역 청년운동과 사회계몽운동 단체가 사용했던 흥학관을 주제로 한 전시가 열린다. '광주정신을 만나다: 흥학관전'은 15일부터 내년 1월 31일까지 광주 동구 문화전당로 '흥학관갤러리카페'에서 개최된다.

흥학관의 역사와 자료를 소개한 ‘광주정신’ 전시 공간 전경.

흥학관은 1920~1930년대 광주청년회와 광주노동공제회가 활동한 장소였으며, 광주여성야학과 광주노동야학이 이곳에서 운영됐다. 1920년 설립된 광주제일고등학교(옛 사립 광주고등보통학교)의 초기 출발도 흥학관에서 이뤄졌다.

항일운동 관련 단체들도 이 공간을 기반으로 활동했다. 성진회(1926), 신간회 광주지회(1927), 근우회 광주지회(1929), 계유구락부(1933) 등이 여기에 해당하며, 1929년 광주학생독립운동 준비도 흥학관에서 진행된 것으로 알려져 있다.

전시는 흥학관이 위치했던 옛 주소지(광주 동구 문화전당로 35번길 8)에서 열린다. 건물은 남아 있지 않으며, 해당 부지에 조성된 '흥학관갤러리카페'의 첫 전시다.

전시를 기획한 양성현 작가는 "근대 광주정신의 텃밭이었던 흥학관의 역사와 그곳에서 활동한 사람들, 그리고 광주만의 역사문화를 조명하는 전시"라고 설명했다. 이어 "흥학관과 관련된 기록과 활동 자료를 중심으로 구성했다"고 말했다.





이형철 흥학관갤러리카페 대표는 "105년 전 흥학관이 서 있던 자리에서 첫 전시를 열게 됐다"면서 "이번 전시를 계기로 시민들이 모여 이야기를 나누는 장소가 되기를 바란다"고 밝혔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

