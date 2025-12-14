'잘나가는' 조미김, 날개도 달까…美 수출관세 면제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15% 관세 0%로…수출액 증가 기대

해수부, 올해 김 수출액 11억달러 추산

한국 김 수출 최대 수요처인 미국이 'K푸드 선두주자' 조미김에 대한 관세를 면제한 것으로 드러났다.

14일 연합뉴스는 해양수산부가 지난달 미국 백악관이 발표한 상호관세 팩트 시트(설명자료)에 수산물 가운데 유일하게 조미김이 무관세 품목으로 기재됐다고 밝혔다는 점을 보도했다. 한국 김의 인기가 높은 미국에서 15%를 부과하던 관세가 0%로 되면서 조미김 수출이 한층 활발해질 것으로 기대된다. 조미김 무관세는 통관 날짜 기준 지난달 13일부터 적용됐다. 대미 김 수출액에서 조미김은 90% 이상을 차지한다. 다만 마른김은 다른 수산물과 마찬가지로 15%의 상호관세가 유지된다.

해수부 관계자는 "팩트 시트에 '미국서 생산하지 않는 천연자원은 관세 면제를 추가 협의한다'는 내용이 있다"며 "무관세 적용 품목에 조미김이 포함됐다"라고 설명했다. 아울러 해수부는 마른김과 참치 필렛(뼈를 발라낸 살)의 무관세 적용을 위해 미국과 협의할 예정이라고 밝혔다.

올해 트럼프 정부의 상호관세 부과에도 지난달까지 대미 김 수출액은 2억2800만달러(약 3400억원)로 지난해 동기 대비 15.9% 늘었다. 상호관세 여파로 미국 현지에서 김 소매가격이 일부 오르기도 했다.

지난달 대미 김 수출액은 2450만달러로 지난해 같은 기간보다 25.2% 증가했다. 지난달 수출액 증가율이 1~11월 누적 증가율보다 높았다. 우리나라의 김 수출액에서 미국 시장이 차지하는 비중은 20%를 웃돈다.

해수부 관계자는 "조미김 관세 면제가 김 수출액 증가에 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 기대했다. 실제로 미국에 조미김을 수출하는 국내 한 대기업은 "관세 부담이 있었는데 이제 관세 면제로 프로모션 행사를 할 여력이 생겼다"며 "판매 확대에 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 다른 업체 관계자는 "그동안 관세 부담을 일부 떠안았는데 이제 그 부담이 없어졌다"며 수익성 개선을 전망했다.





한편 전 세계를 대상으로 한 한국의 김 수출액은 올해 1~11월 10억 4000만달러(약 1조 5366억원)로 지난해보다 13.3% 증가했다. 연간 김 수출액이 10억달러를 넘어선 것은 올해가 처음이다. 해수부는 올해 김 수출액이 11억달러를 넘을 것이라고 추산했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

