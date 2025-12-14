백화점엔 '크리스마스' 가득… 신세계 센텀시티, 인기 아이템 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈데코·식품·키즈, 품목별 소품·프트 추천

백화점에 크리스마스가 왔다. 신세계 센텀시티는 다채로운 크리스마스 아이템을 선보이며 고객의 발길을 사로잡는다.

크리스마스를 앞두고 소품과 선물 수요가 높아지면서 백화점의 홈데코, 와인, 완구 등 카테고리는 전년보다 20%가량 판매가 늘고 있다고 백화점 측은 설명했다.

홈퍼니싱전문관에서는 오는 25일까지 4개 브랜드가 연합한 '크리스마스 존'을 통해 다채로운 소품을 선보인다.

'세븐가드너스'는 소나무, 전나무 모양의 트리를 크기별로 판매하며 트리 구매 고객을 대상으로 포근함을 더해주는 '트리 스커트'를 증정한다.

또 '마지스'와 '포커시스'는 오르골, 스노우볼, 미니 트리 등 아기자기한 소품을 30~40% 할인하며 '굿인터내셔널'은 연말 파티 분위기를 돋우는 음악을 LP와 CD로 소개하며 레트로한 감성을 소환한다.

신세계 센텀시티 크리스마스 소품 매장.

식품관에서도 크리스마스 관련 상품과 이벤트를 만나볼 수 있다.

'몽슈슈'와 '레이어드'는 각각 18일과 23일까지 크리스마스 케이크 사전 예약을 진행하고 와인 커버 등 사은품도 한정해서 증정한다.

와인하우스에서는 크리스마스 트리 모양의 병과 상큼한 맛으로 선물용으로 인기가 높은 '모젤 리슬링', '토카이' 등 이색적인 와인을 소개한다.

부창제과에서도 빨간색, 초록색 슈가 글레이즈를 올린 크리스마스 에디션 호두과자를 이달 말까지 판매하고 제품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 30만원 이하 선물을 증정하는 '소원권 이벤트'를 진행할 예정이다.

아동전문관에서는 '아이큐박스', '키움하우스', '나비타' 등이 '브리오 디럭스 기차', '알파벳 붕붕카' 등 어린이 선물용으로 인기있는 완구를 최대 20% 할인하고 피규어 증정 등 이벤트도 선착순으로 진행한다.

이외에도 이달 21일까지 '로에베 퍼퓸' 팝업을 통해 연말 선물로 빼놓을 수 없는 향수도 선보인다.





신세계 센텀시티 관계자는 "가족, 연인, 친구와 함께 잊을 수 없는 크리스마스를 보낼 수 있도록 장르별 다양한 소품과 기프트를 준비했다"고 말했다.





