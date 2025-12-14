"나눔과 봉사 실천" … 창원특례시, 창원시자원봉사자 대회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우수자원봉사자·창원시자원봉사왕 표창



경남 창원특례시는 창원컨벤션센터에서 '2025년 창원시 자원봉사자 대회'를 열었다.

창원시자원봉사자 대회 개최.

지난 12일 열린 행사는 자원봉사자의 날을 기념하고, 지역 곳곳에서 묵묵히 헌신해 온 자원봉사 활동을 널리 알리기 위해 창원시자원봉사단체협의회 주관으로 마련됐다.

이날 행사에는 창원시 자원봉사자 등 300여명이 참석한 가운데 ▲자원봉사활동 영상보고 ▲우수 자원봉사자 표창 등 기념식과 함께 자원봉사자 화합 한마당이 열려 한 해의 활동을 돌아보고 격려하는 시간이 됐다.

자원봉사 유공 표창에는 대한민국 나눔국민대상 국무총리 표창, 대한민국 자원봉사대상 행정안전부 장관 표창, 도지사 표창, 2025년 창원시 자원봉사왕, 우수 자원봉사자 표창 등 91명이 수상의 영예를 안았다.

전정숙 창원시자원봉사단체협의회장은 "이번 대회는 지역 곳곳에서 묵묵히 활동해 온 자원봉사자들의 노고를 치하하고 격려하는 자리"라며 "봉사의 가치를 다시금 되새기고, 앞으로도 지역사회와 이웃을 위한 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.





장금용 창원특례시장 권한대행은 "자원봉사자분들의 따뜻한 마음과 실천이 지역사회를 지탱하는 큰 힘이 되고 있다"며 "시에서도 자원봉사자들이 자긍심을 가지고 활동할 수 있도록 지원을 강화하고, 시민 모두가 온기를 나눌 수 있는 지역사회를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

